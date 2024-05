La Lombardia è stata la grande protagonista delle estrazioni del weekend del Lotto e 10eLotto essendo la Regione con il maggior numero di vincite. Tra queste una anche a Lecco dove è stato centrato un ricco terno al Lotto.

Lotto: centrato un ricco terno a Lecco

La vincita più alta è stata realizzata al 10eLotto ad Opera, in provincia di Milano con un '6' da 25.000 euro. A Vigevano, in provincia di Pavia, è stato realizzato un '8' da 20.000 euro a fronte di una spesa di soli 3 euro. A Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese, sono stati vinti 15.000 euro. A Brandico, in provincia di Brescia, centrato un '5' da 10.000 euro. La fortuna è passata anche a Milano con un '6' da 6.000 euro. A Brescia con una giocata nella Modalità Frequente sono stati vinti 5mila euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.

A Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo, è stato realizzato un terno sulla ruota di Bari da 22.500 euro con una puntata di 5 euro.

A Pavia vinti 12.975 euro con un terno sulla ruota di Napoli. A Lecco è stato centrato un terno da 11.500 euro. A Seriate, in provincia di Bergamo, sono stati realizzati due terni identici sulla ruota Nazionale da 10.437 euro ciascuno.