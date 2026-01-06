Anche in provincia di Lecco si conferma l’interesse per la Lotteria Italia 2025, con 32.620 biglietti venduti, segnando un aumento dell’1,3% rispetto allo scorso anno. Sebbene la crescita sia più contenuta rispetto ad altre province lombarde, il dato sottolinea come anche nel Lecchese gli italiani continuino a credere nella fortuna del gioco più tradizionale d’Italia.
Lotteria Italia 2025: a Lecco crescono le vendite
In Lombardia, la regione si conferma seconda in classifica per vendite con oltre 1,4 milioni di tagliandi staccati, l’8% in più rispetto al 2024. Milano guida la classifica provinciale con 612.190 biglietti venduti (+4,9%), seguita da Brescia e Bergamo. Boom di vendite a Lodi (+44,8%), grazie al primo premio dell’edizione 2024 conquistato proprio in provincia di Somaglia. Anche Varese, Monza e Brianza, e Como mostrano crescite a doppia cifra.
|PROVINCE
|Vendite 2025
|Vendite 2024
|Variazione %
|LECCO
|32.620
|32.200
|1,3
|LODI
|45.380
|31.340
|44,8
|MONZA
|99.880
|86.120
|16,0
|CREMONA
|38.260
|35.560
|7,6
|MANTOVA
|41.000
|37.880
|8,2
|COMO
|67.120
|60.260
|11,4
|BRESCIA
|166.460
|153.200
|8,7
|BERGAMO
|128.860
|119.020
|8,3
|VARESE
|102.620
|94.330
|8,8
|SONDRIO
|16.920
|15.420
|9,7
|MILANO
|612.190
|583.750
|4,9
|PAVIA
|56.720
|54.360
|4,3
|totale
|1.408.030
|1.303.440
|8,0
A livello nazionale, le vendite superano i 9,6 milioni di biglietti, con un incremento dell’11% rispetto allo scorso anno. La Lotteria Italia non è solo fortuna: il progetto “Disegniamo la fortuna” permette agli artisti con disabilità di vedere le proprie opere rappresentate sui biglietti, unendo tradizione e solidarietà.