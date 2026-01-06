Anche in provincia di Lecco si conferma l’interesse per la Lotteria Italia 2025, con 32.620 biglietti venduti, segnando un aumento dell’1,3% rispetto allo scorso anno. Sebbene la crescita sia più contenuta rispetto ad altre province lombarde, il dato sottolinea come anche nel Lecchese gli italiani continuino a credere nella fortuna del gioco più tradizionale d’Italia.

Lotteria Italia 2025: a Lecco crescono le vendite

In Lombardia, la regione si conferma seconda in classifica per vendite con oltre 1,4 milioni di tagliandi staccati, l’8% in più rispetto al 2024. Milano guida la classifica provinciale con 612.190 biglietti venduti (+4,9%), seguita da Brescia e Bergamo. Boom di vendite a Lodi (+44,8%), grazie al primo premio dell’edizione 2024 conquistato proprio in provincia di Somaglia. Anche Varese, Monza e Brianza, e Como mostrano crescite a doppia cifra.

PROVINCE Vendite 2025 Vendite 2024 Variazione % LECCO 32.620 32.200 1,3 LODI 45.380 31.340 44,8 MONZA 99.880 86.120 16,0 CREMONA 38.260 35.560 7,6 MANTOVA 41.000 37.880 8,2 COMO 67.120 60.260 11,4 BRESCIA 166.460 153.200 8,7 BERGAMO 128.860 119.020 8,3 VARESE 102.620 94.330 8,8 SONDRIO 16.920 15.420 9,7 MILANO 612.190 583.750 4,9 PAVIA 56.720 54.360 4,3 totale 1.408.030 1.303.440 8,0

A livello nazionale, le vendite superano i 9,6 milioni di biglietti, con un incremento dell’11% rispetto allo scorso anno. La Lotteria Italia non è solo fortuna: il progetto “Disegniamo la fortuna” permette agli artisti con disabilità di vedere le proprie opere rappresentate sui biglietti, unendo tradizione e solidarietà.