È Lorenzo Riva il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di Lario Reti Holding, eletto nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2025. Imprenditore di lungo corso nel settore manifatturiero (numero uno di Electro Adda) e già presidente di Confindustria Lecco e Sondrio dal 2017 al 2022, oltre che ai vertici del locale Automobile Club (ACI), Riva guiderà l’organo amministrativo della società per il prossimo triennio.

Lorenzo Riva alla guida di Lario Reti Holding: “Sfide ambiziose, ma alla nostra portata”

Al vertice di Electro Adda S.p.A., azienda di famiglia attiva nella produzione di motori elettrici, Riva subentra a Lelio Cavallier, a cui ha rivolto parole di ringraziamento insieme ai membri del precedente CdA: “Ringrazio gli Azionisti per la fiducia dimostrata con questa nomina e il mio predecessore per il prezioso lavoro svolto in questi anni con ottimi risultati – ha dichiarato Lorenzo Riva – Il compito che ci attende è impegnativo e particolare; Lario Reti Holding deve oggi confrontarsi con le conseguenze del cambiamento climatico, continuando l’opera già avviata in questi anni di adattamento impiantistico e di struttura, di spinta alla decarbonizzazione, all’autonomia energetica e alla creazione di una vera e propria realtà di economia circolare. Si tratta di obiettivi sfidanti ma che ritengo alla portata delle grandi competenze che trovano casa in questa azienda.”

Accanto a Riva, nel nuovo Consiglio di Amministrazione siederanno:

Pietro Galli , vicepresidente – consulente

Elena Ammannato , consigliere – avvocato

Giovanni Ghislandi , consigliere – giornalista

Chiara Tagliaferri, consigliere – tecnologo

Contestualmente, l’Assemblea ha nominato anche quattro membri del Comitato di Indirizzo e Controllo, organo previsto dallo Statuto Sociale come struttura di controllo analogo, che sarà composto da nove rappresentanti dei Comuni soci. I membri, che non percepiscono alcun compenso, sono:

Designati dall’Ufficio d’Ambito di Lecco (ATO):

Aldo Riva (Castello Brianza)

Dario Brambilla (Casatenovo)

Marco Passoni (Olginate)

Mauro Colombo (Garbagnate Monastero)

Michele Peccati (Malgrate)

Nominati dai Comuni Soci di Lario Reti Holding:

Antonio De Luca (Cernusco Lombardone)

Mattia Salvioni (Merate)

Pierluigi Artana (Pasturo)

Roberto Pietrobelli (Lecco)

Uditori: