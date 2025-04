I pendolari lombardi titolari di abbonamenti mensili o annuali potranno beneficiare di una nuova misura pensata per tutelare i loro diritti. Trenord, su indicazione di Regione Lombardia, includerà infatti anche le soppressioni parziali dei treni nel calcolo degli indennizzi dovuti ai viaggiatori.

Lombardia, nuove tutele per i pendolari: indennizzi anche per le soppressioni parziali dei treni

Ad annunciarlo oggi, martedì 28 aprile 2025, è stato Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia: "In Lombardia abbiamo deciso di rivedere alcuni meccanismi che regolano la materia degli indennizzi ai viaggiatori. In particolare, dal mese di febbraio Trenord conteggerà anche le soppressioni parziali. Una scelta opportuna, a dimostrazione della volontà della Regione di tutelare chi ogni giorno sceglie il treno per i propri spostamenti".

Il provvedimento si inserisce nel solco tracciato dalla delibera 58/2025 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che ha fornito una nuova interpretazione in materia.

"Trenord, d’intesa con Regione Lombardia – ha proseguito Lucente – ha ritenuto opportuno adeguarsi all’interpretazione fornita dall’ART. È il risultato di un dialogo costante tra Regione, Trenord e l’Autorità, finalizzato a garantire un servizio moderno ed efficiente, che non penalizzi i viaggiatori e ne riconosca i diritti".

La decisione rappresenta un passo avanti concreto verso un trasporto pubblico più equo e attento alle esigenze dell’utenza. "Questo provvedimento – ha concluso l’assessore – va proprio nella direzione da me auspicata".