Lombardia, Assessore Locatelli: "Confronto con il territorio per costruire il nuovo piano di azione regionale per la disabilità"

Si è svolto oggi, a Palazzo Lombardia, il secondo incontro nell'ambito delle Giornate di studio per il nuovo Piano di Azione Regionale rivolto alle persone con disabilità, organizzate dall'Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, guidato da Alessandra Locatelli.

Lombardia, incontro sulla disabilità

Nel corso dell'incontro, che si è svolto presso l'auditorium 'Testori' alla presenza di amministratori, operatori dei servizi e rappresentanti del Terzo settore, si è parlato di inclusione per una vita autonoma e indipendente.

"In questa fase di ripresa, dopo la crisi sanitaria e sociale dovuta alla pandemia da Covid-19 - ha dichiarato l'assessore Alessandra Locatelli - riteniamo sia fondamentale lavorare insieme affinché possa essere garantita a tutte le persone con disabilità una vita autonoma e indipendente. Regione Lombardia continua a mettere al centro la persona al fine di poter costruire un progetto di vita e un budget di cura per ciascuno, rispettando le preferenze della persona stessa e coinvolgendo la famiglia".

"Le tre giornate di studio - ha sottolineato l'assessore - sono un'occasione di confronto in merito alle politiche già intraprese, alle prospettive future e alla costruzione del Piano di Azione Regionale sulla disabilità (PAR) di Regione Lombardia, un documento che incide sulle scelte politiche ed amministrative, con esplicito e diretto riferimento alla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità e ai suoi principi fondamentali".

Il portale con i servizi di Regione Lombardia

"Le giornate di studio - ha ricordato l'assessore Locatelli - sono anche un'occasione per presentare i servizi messi a disposizione da Regione Lombardia come LombardiaFacile, il sito web nel quale si possono trovare le informazioni utili alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle associazioni di riferimento".

"Il portale - ha concluso l'assessore Locatelli - è un servizio di informazione che affronta a 360 gradi tutti gli aspetti della vita quotidiana e le esigenze delle persone con disabilità: lavoro, scuola, trasporti, cura e assistenza, turismo, cultura, sport. Spazio Disabilità è invece lo sportello informativo che fornisce, tramite gli operatori che utilizzano un linguaggio e una comunicazione accessibile, informazioni e consulenze gratuite al pubblico e orienta i cittadini verso tutte le misure e i servizi disponibili in Lombardia in materia di disabilità, fragilità, assistenza socio-assistenziale, agevolazioni e bonus, barriere architettoniche, turismo accessibile senza barriere".

Nell'ultima giornata, prevista per il 24 novembre all'auditorium 'Gaber' di Palazzo Pirelli, si parlerà di benessere, salute e cura per le persone più fragili. Iscrizione e green pass obbligatori. Gli eventi saranno anche trasmessi in streaming sul portale lombardiafacile.regione. lombardia.it.