Living Land: oltre 400 i ragazzi coinvolti dal progetto durante l’estate

Anche per l’estate 2022 Living Land ha saputo offrire a centinaia di giovani del territorio una valida alternativa per occupare il tempo libero in modo utile e generativo per loro e per la comunità. Sono stati infatti più di 400 i ragazzi e le ragazze coinvolti nelle proposte portate avanti grazie all’imprescindibile supporto dell’Ambito di Bellano, dell’Ambito di Lecco, dei tanti Comuni coinvolti e degli enti ospitanti, della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Sempre più strutturata è la proposta per i “Giovani competenti”, ragazzi tra i 17 e 27 anni, che tramite questa esperienza possono mettersi alla prova in enti che promuovono cultura, turismo, educazione, con il supporto e la supervisione di un tutor e con un riconoscimento economico. A fronte di 239 domande di partecipazione ricevute, lo staff del progetto ha incontrato e colloquiato 117 ragazzi e ne ha selezionati 74.

I giovani sono attivi in queste settimane presso i Musei e gli Uffici Turistici (Ufficio Turistico e Orrido di Bellano; Associazione ArchiviVitali – Bellano; Museo del Latte e della storia della Muggiasca – Vendrogno (Bellano); Casetta Info Point Parco delle Chiuse – Casargo; Ufficio Turistico, Torre di Orezia e borgo di Corenno Plinio – Dervio; Museo delle Grigne – Esino Lario; Ufficio Turistico e Museo Torre di Maggiana – Mandello del Lario; Rete d’imprese Montagne e Lago di Como – Crandola Valsassina; Cà Martì Museo e Valle dei Muratori – Carenno; Museo Archeologico del Barro e Museo Etnografico Alta Brianza – Galbiate); i Centri estivi e gli Oratori (Oratori di Olginate, Oggiono, Annone Brianza, Cremeno, Barzio, Introbio, Cortenova, Nibionno, Galbiate, Pescate, Lecco Germanedo, Comuni di Galbiate e Bosisio Parini, Centro ippico Pegaso – Barzago) e nella organizzazione di una rassegna cinematografica all’aperto che si svolge nel mese di giugno e luglio in 9 comuni: Calolziocorte, Olginate, Monte Marenzo, Garlate, Valgreghentino, Premana, Bellano, Mandello del Lario, Abbadia.

“Si tratta per loro di un’occasione unica di orientamento e apprendimento, grazie anche al percorso di formazione di gruppo che accompagna l’esperienza”, spiega Eleonora Cortesi, referente del progetto Living Land .

Util’estate

Saranno invece oltre 350 i ragazzi tra i 15 e i 18 anni coinvolti tra il 20 giugno e la fine di luglio dalle attività estive conosciute come “Util’estate”. Una proposta rodata che quest’anno ha visto l’attivazione di ben quattro bandi - Ambito di Lecco, Ambito di Bellano, città di Lecco e Polo Valle san Martino – che hanno permesso l’avvio di 38 diverse esperienze in moltissime realtà della provincia. Come succede da ormai diversi anni, i ragazzi selezionati partecipano ad attività di gruppo volte alla riqualificazione e manutenzione di beni comuni, alla realizzazione di opere grafiche e artistiche o in aziende agricole, agriturismi e orti sociali. “Sono esperienze caratterizzate da una forte dimensione educativa e di utilità sociale che permettono l’acquisizione di competenze di base tipiche del mondo del lavoro e l’attivazione di processi di socializzazione, in un contesto arricchito dal fatto che l’impegno messo in campo va a favore della propria comunità” aggiunge Marco Faggiano, responsabile di questa azione del progetto Living Land.