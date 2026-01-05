Guasto alla linea elettrica a Sondrio: ritardi fino a 30 minuti, cancellazioni e variazioni di percorso

Disagi fin dalle prime ore del mattino sulla linea ferroviaria Tirano–Sondrio–Lecco–Milano, proprio nel primo giorno di rientro al lavoro per molti pendolari (fortunatamente non per gli studenti). Una direttrice fondamentale per il territorio, destinata inoltre a diventare sempre più strategica nei prossimi mesi in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, la circolazione è stata segnalata da bollino rosso a causa di un guasto alla linea elettrica di RFI nella stazione di Sondrio. Il problema ha causato rallentamenti e cancellazioni, con ritardi stimati fino a 30 minuti lungo l’intera tratta.

Linea Tirano–Sondrio–Lecco–Milano in tilt per un guasto

Per cercare di ripristinare la regolarità del servizio, diversi treni sono stati soppressi o hanno subito variazioni di percorso.

Treni con variazione

Treno 10313 (Sondrio 05:47 – Lecco 07:45): partenza anticipata da Colico

Treni cancellati

10290 (Sondrio 05:20 – Tirano 05:55)

2815 (Tirano 06:10 – Milano Centrale 08:40)

2813 (Sondrio 05:28 – Milano Centrale 07:40)

10308 (Colico 06:42 – Sondrio 07:26)

10315 (Sondrio 06:51 – Lecco 08:45)

10316 (Lecco 09:15 – Sondrio 11:10)

Regolare invece il treno 2817 (Tirano 06:58 – Milano Centrale 09:40), che effettua tutte le fermate fino a Lecco.

I viaggiatori sono invitati a verificare eventuali aggiornamenti tramite l’App ufficiale e il sito web, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Un inizio di settimana complicato per centinaia di lavoratori della Valtellina e del Lecchese, che torna ad accendere i riflettori sull’affidabilità di una linea cruciale per la mobilità locale e regionale.