La circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Sondrio-Tirano subirà modifiche significative durante il fine settimana del 19-22 dicembre 2025, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. I lavori, annunciati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sono parte di un programma di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Linea Lecco-Sondrio-Tirano: weekend di stop dei treni per lavori

La sospensione della circolazione riguarderà il tratto ferroviario tra le stazioni di Morbegno e Tirano, e avrà inizio a partire dalle 00:01 di venerdì 19 dicembre 2025, per concludersi alle 02:00 di lunedì 22 dicembre 2025. Durante questo periodo, i treni regionali che normalmente transitano su questa tratta non saranno operativi, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori della zona.

Il progetto rientra in una serie di interventi mirati a migliorare la rete ferroviaria, fondamentali per garantire una maggiore efficienza e capacità di trasporto in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’adeguamento infrastrutturale, infatti, mira a modernizzare e rendere più funzionale la linea, per far fronte all’aumento della domanda di mobilità durante e dopo le Olimpiadi.

I passeggeri sono invitati a consultare i dettagli delle modifiche al programma di circolazione direttamente nelle stazioni ferroviarie, sul sito ufficiale di Trenord, e tramite la sua app, per avere informazioni aggiornate su eventuali modifiche ai treni e alle fermate.

L’interruzione della circolazione potrà causare disagi, in particolare per i pendolari e i turisti che si spostano tra le valli della Lombardia. Gli utenti sono invitati a pianificare in anticipo i loro viaggi e a tenersi aggiornati sulle soluzioni alternative che Trenord offrirà durante il periodo di fermo.