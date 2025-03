leparoledellagenitorialità: un ciclo di incontri dedicati al tema della genitorialità e adolescenza

Prende il via il ciclo di incontri #LEPAROLEDELLAGENITORIALITÀ, un'iniziativa dedicata al tema della genitorialità e dell'adolescenza. L'obiettivo è offrire uno spazio di riflessione sui compiti evolutivi adolescenziali e sul ruolo dei genitori, creando un'opportunità di dialogo e confronto tra professionisti e famiglie.

L'evento fa parte del progetto "Linfa - Lecco Interventi per le Famiglie", finanziato da Regione Lombardia e realizzato nell'ambito del programma "Centri per la Famiglia" (DGR 1507/23). L'iniziativa vede la partecipazione di ASST Lecco, con il servizio #QuindiciVentiquattro_Lecco_Merate_Casatenovo (Struttura Complessa Psicologia Clinica ASST Lecco), ATS Brianza, l'Ambito Territoriale di Lecco, i comuni del Polo Ovest (Bosisio Parini, Cesana Brianza, Bulciago, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello) e Impresa Sociale Girasole.

Il ciclo di incontri è rivolto in particolare ai genitori, ma anche agli educatori che quotidianamente interagiscono con gli adolescenti nei diversi contesti sociali ed educativi. Gli appuntamenti saranno condotti da professionisti del servizio #quindiciventiquattro_Lecco_Merate_Casatenovo di ASST Lecco e si articoleranno in sei incontri sul territorio lecchese.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 2 aprile a Costa Masnaga. Per partecipare agli incontri è necessaria l'iscrizione tramite il link: https://forms.office.com/e/ZAvvbky0Vh (posti disponibili fino a esaurimento).

Vittorio Rigamonti, Direttore f.f. SC Psicologia Clinica ASST Lecco, ha sottolineato il cuore tematico dell'iniziativa:

"Abbiamo scelto delle parole chiave della genitorialità: #Accogliere, #Separarsi, #Dipendere, #Includere, #Curare, #Sperare . Su queste parole rifletteremo come adulti, per comprendere come sostenere i compiti evolutivi in adolescenza e affrontare eventuali blocchi nello sviluppo."

"Gli incontri si svolgeranno in modo itinerante, in luoghi chiave del territorio, per rafforzare il senso di comunità tra soggetti pubblici e imprese sociali. Questa iniziativa rappresenta un'occasione per gli adulti di interrogarsi sul proprio ruolo genitoriale ed educativo, per supportare la crescita e la progettualità di vita degli adolescenti. La prospettiva condivisa è quella di sostenere, o in alcuni casi riorganizzare, la speranza dei nostri ragazzi."