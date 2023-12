Il cuore grande dei pompieri lecchesi anche oggi ha dato prova di battere forte per chi soffre. Come da tradizione i Vigili del fuoco di Lecco e del distaccamento di Merate hanno fatto visita ai bambini ricoverati in pediatria.

Lecco: Vigili del Fuoco visitano i bimbi in pediatria

I pompieri accompagnati da Babbo Natale hanno consegnato dei regali ai piccoli pazienti che stanno trascorrendo la vigilia di Natale ricoverati all'ospedale Manzoni di Lecco e San Leopoldi Mandic di Merate. Un bellissima sorpresa per i più piccoli e un dolce momento anche per tutti i medici e gli infermieri.