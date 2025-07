Lecco, terra di tradizione e identità: premiate 17 nuove attività storiche

Regione Lombardia ha conferito un importante riconoscimento ad altre 591 attività storiche e di tradizione, tra negozi, locali e botteghe artigiane che operano ininterrottamente da almeno 40 anni. Tra queste, 17 si trovano nella provincia di Lecco, di cui 5 solo nel capoluogo, a conferma della ricchezza del tessuto economico locale e della forte identità commerciale e artigianale del territorio.

Nel dettaglio, le nuove assegnazioni a livello regionale comprendono 300 negozi storici, 132 botteghe artigiane storiche e 159 locali storici, portando l’albo ufficiale a 4.477 imprese riconosciute.

Nella sola provincia di Lecco, le attività premiate si suddividono in:

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Mauro Piazza, da sempre vicino alla realtà imprenditoriale lecchese:

“Queste imprese continuano a essere un punto di riferimento per intere generazioni di lecchesi. In un momento in cui le nostre città rischiano l’impoverimento commerciale e la perdita di identità, rappresentano un esempio concreto di radicamento”, evidenzia il Sottosegretario, sottolineando con particolare orgoglio l’importanza di questo riconoscimento per il territorio lecchese.