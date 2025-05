Lecco si prepara al Giro d’Italia 2025: 85 km di percorso in provincia, misure straordinarie per traffico e sicurezza

Lecco si appresta ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia 2025,: il passaggio della Carovana Rosa è previsto per giovedì 29 maggio 2025 (durante la 18esima tappa lunga 144 km, con partenza da Morbegno e arrivo a Cesano Maderno), con un tratto di gara che attraverserà il territorio provinciale per circa 85 chilometri, da Colico alla Valsassina, fino all’Alta Valsassina. Un evento sportivo di grande rilievo che richiederà un’organizzazione capillare, già avviata con una riunione di coordinamento in Prefettura.

Lecco si prepara al Giro d’Italia 2025

L’incontro, presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio, ha visto la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, della Provincia di Lecco, dei Comuni interessati, oltre a ANAS, AREU, Vigili del Fuoco, Polizie Locali e rappresentanti tecnici. Al centro del tavolo, l’analisi delle linee operative e delle misure di sicurezza necessarie per garantire il regolare svolgimento della tappa.

Come da protocollo consolidato, è prevista la sospensione della circolazione veicolare lungo il percorso a partire da due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti, stimato tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Il calcolo si baserà sulla media più veloce riportata nella tabella di marcia ufficiale. Ad anticipare la gara vera e propria, come da tradizione, ci sarà la carovana pubblicitaria.

85 km di percorso in provincia, misure straordinarie per traffico e sicurezza

Per quanto riguarda la “Pedalata Mediolanum”, evento non agonistico parallelo, non sono previste chiusure stradali. Il percorso toccherà marginalmente il territorio di Casatenovo e sarà seguito da una sorveglianza dinamica a cura della Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna.

Un nodo delicato affrontato durante la riunione è stato quello relativo all’uscita degli studenti, che potrebbe coincidere con la sospensione del traffico. A Lecco città, dove la chiusura stradale è prevista attorno alle 13:00, l’Amministrazione sta valutando una uscita anticipata dalle scuole alle ore 12:00 per evitare disagi.

Il Questore ha illustrato i tratti del percorso che necessitano di una sorveglianza mirata, mentre ANAS ha garantito piena collaborazione per la gestione dei tratti critici lungo la SS36. Inoltre, la Provincia di Lecco ha annunciato l’anticipata chiusura del cantiere in località Colli di Balisio, per agevolare il passaggio della corsa.

“Il Giro d’Italia è una vetrina straordinaria, capace di portare nelle case degli italiani – e ben oltre i confini nazionali – l’immagine del nostro territorio. Non è solo una competizione sportiva, ma un’opportunità collettiva: attraversa i Comuni, coinvolge le famiglie, richiama attenzione, genera orgoglio. Sta a noi farci trovare pronti, ordinati, accoglienti” – ha sottolineato il Prefetto Pomponio.

Il piano operativo definitivo sarà messo a punto nel corso del prossimo tavolo tecnico convocato in Questura, al termine del quale verranno formalizzati i provvedimenti ufficiali.