Ieri, mercoledì 26 febbraio 2025, l’aula magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco ha ospitato un seminario tecnico di grande rilevanza, organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. L'evento, rivolto agli operatori del soccorso stradale, si è focalizzato sulle tecniche di intervento nelle emergenze legate ai veicoli a mobilità sostenibile, come quelli elettrici, ibridi, a fuel cell e alimentati a gas naturale liquefatto (GNL).

Lecco: seminario dei Vigili del fuoco sui rischi dei veicoli a mobilità sostenibile

Nel corso dell’incontro, è stato posto particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti, derivanti dalla crescente diffusione di questi veicoli innovativi. L’analisi si è estesa anche al contesto geografico lecchese, caratterizzato dalla presenza di numerose gallerie, ambienti particolarmente complessi per la gestione di incidenti e incendi, dove le operazioni di soccorso diventano più difficili a causa delle limitate possibilità di intervento.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecco, Ing. Antonio Giulio Durante, ha dato il via ai lavori evidenziando la necessità di aggiornare le strategie di intervento e le procedure operative per affrontare le nuove sfide dettate dall’evoluzione tecnologica dei veicoli. Successivamente, il DCS Carlo Cardinali e l’ispettore Andrea Foggetti hanno approfondito le tecniche di riconoscimento dei diversi tipi di veicoli e le modalità di gestione delle emergenze, in particolare riguardo alle problematiche legate alle batterie, agli incendi e ai rischi derivanti dai combustibili alternativi.

Tra i partecipanti all'evento anche il prefetto di Lecco Sergio Pomponio che ha sottolineato l'importanza di un’efficace collaborazione tra le istituzioni e gli operatori del soccorso, specialmente in scenari complessi come quelli delle gallerie stradali. Il programma del seminario ha trattato vari aspetti operativi, dalle modalità di identificazione dei veicoli a mobilità sostenibile alle tecniche di gestione delle emergenze nei tunnel e nelle aree urbane.

Un focus particolare è stato dedicato al trasporto pesante alimentato a GNL, un settore in espansione che comporta sfide uniche in termini di sicurezza. Il seminario ha visto la partecipazione attiva di circa 200 operatori e rappresentanti di enti coinvolti nelle operazioni di soccorso, contribuendo a un confronto costruttivo su come migliorare la prontezza operativa e le strategie di intervento.

L'evento ha ribadito l’importanza della formazione continua per affrontare le nuove sfide della sicurezza stradale e si è configurato come un’opportunità di aggiornamento fondamentale, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle emergenze e la sicurezza della viabilità. L'incontro ha anche posto l'accento sulla preparazione per eventi di portata nazionale, come le Olimpiadi invernali del 2026, che richiedono un elevato livello di competenza e coordinamento nelle operazioni di soccorso.