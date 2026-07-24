Tredici uomini e tre donne assegnati alle Stazioni e ai reparti dell’Arma. Il Prefetto Ponta e il Colonnello Melidonis hanno dato il benvenuto ai nuovi militari

Sono sedici i nuovi Carabinieri arrivati al Comando Provinciale Carabinieri di Lecco per rafforzare il dispositivo di controllo e sicurezza sul territorio. Il gruppo è composto da tredici uomini e tre donne: tra loro quattro Marescialli, un Vicebrigadiere, un militare proveniente dal Centro Carabinieri Cinofili di Firenze e dieci giovani militari che hanno appena concluso il percorso formativo presso le Scuole Allievi dell’Arma.

Lecco, sedici nuovi Carabinieri in provincia: potenziati i controlli sul territorio

L’assegnazione dei nuovi militari alle Stazioni territoriali è stata disposta dal Comandante della Legione “Lombardia” Generale Giuseppe De Riggi e conferma la volontà dell’Arma di rafforzare la presenza nella provincia di Lecco, aumentando la capacità di prevenzione e assicurando una risposta sempre più tempestiva ed efficace alle esigenze di sicurezza della collettività.

I nuovi militari sono stati accolti con una breve cerimonia di benvenuto presieduta dal Prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, che ha rivolto ai militari un indirizzo di saluto, sottolineando il valore del loro impegno e l’alto senso di responsabilità richiesto dal servizio quotidiano a favore della comunità.

Il Comandante Provinciale Colonnello Nicola Melidonis ha espresso soddisfazione per l’arrivo dei nuovi militari, evidenziando il ruolo fondamentale che saranno chiamati a svolgere nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione dei reati.

I sedici Carabinieri sono stati destinati al Nucleo Radiomobile di Merate e alle Stazioni Carabinieri di Bellano, Brivio, Calolziocorte, Colico, Costa Masnaga, Cremella, Introbio, Merate e Oggiono. Un’ulteriore unità è stata invece assegnata al Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo.