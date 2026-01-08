Nel campo profughi di Al Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza, esiste uno spazio che resiste alla distruzione e continua a generare futuro: è la tenda scuola, un progetto nato grazie all’impegno e alla straordinaria dedizione di Mohammed Nassar, ingegnere gazawi che, con risorse estremamente limitate, ha dato vita a una scuola capace di accogliere fino a oggi circa 200 bambine e bambini.

Da tempo la tenda scuola è sostenuta dal Comitato Lecchese Stop Genocidio Palestinese, che ne accompagna il percorso e ne supporta le attività educative. A metà novembre, però, il progetto ha subito un duro colpo: la struttura è stata distrutta dal maltempo. Ma, come spesso accade a Gaza, alla devastazione ha risposto la forza della ricostruzione.

La tenda scuola è rinata, completamente trasformata. Ricostruita con cura, determinazione e resistenza.



Lecco School: a Gaza “rinasce” la tenda scuola che resiste alla distruzione

“Gaza è il popolo delle rovine, ma è anche il popolo della ricostruzione. E questo ne è un esempio concreto.”

Con dedizione, forza e attenzione, è stato ricreato uno spazio che resiste: un luogo in cui il team educativo continua a insegnare, a immaginare, a costruire futuro. Uno spazio che difende l’educazione ogni giorno, contro ogni forma di distruzione.

Il 1° gennaio è stata inaugurata ufficialmente la Lecco School, segnando l’inizio del nuovo anno e di un nuovo capitolo per la tenda scuola di Al Nuseirat.

“E noi non smetteremo mai di supportarli. Mai. Fino all’ultimo respiro. Un grazie enorme al team che continua, nonostante tutto, la resistenza. Grazie a chi continua a sostenere l’educazione a Gaza” sottolineano dal Comitato Lecchese.

Negli ultimi mesi, la tenda scuola ha trovato anche un nuovo alleato: l’associazione Costellazione, che ha dato vita al progetto “Le Stelle sul Soffitto”. Si tratta di una raccolta di racconti, già disponibile per la lettura online, che in primavera diventerà un libro illustrato, prenotabile e ordinabile.

Il ricavato dell’iniziativa editoriale sarà interamente destinato al sostegno della tenda scuola di Al Nuseirat, contribuendo concretamente alla continuità dell’educazione per i bambini e le bambine di Gaza.

Un progetto che dimostra, ancora una volta, che educare è un atto di resistenza e che, anche tra le macerie, è possibile continuare a costruire futuro.