Non sempre è stato così. La provincia di Lecco ha saputo vantare ristoranti stellati e chef di grande talento.

La provincia di Lecco non può vantare alcuna stella Michelin. L’ultima edizione della rinomata guida gastronomica conferma l’assenza di riconoscimenti ufficiali per l’alta cucina sul territorio, a differenza di altre province lombarde come Como, Monza-Brianza e Sondrio.

Lecco resta senza stelle Michelin: un vuoto che racconta una storia di eccellenza perduta?

Non sempre è stato così. La provincia di Lecco ha saputo vantare ristoranti stellati e chef di grande talento. Tra i locali storici che hanno fatto brillare il territorio. Il Griso, a Malgrate: una stella conquistata nel 1974 e una seconda nel 1988 sotto la guida dello chef Claudio Prandi, simbolo della cucina lecchese d’eccellenza. Pierino Penati, a Viganò: ristorante storico che ha mantenuto la stella fino al 2023, entrando nella memoria gastronomica della provincia. Al Porticciolo 84, a Lecco: anch’esso insignito di una stella negli anni passati. Dac a trà, a Castello di Brianza: un’altra realtà che ha ottenuto la stella prima di chiudere o di perderla. Bianca sul Lago, a Oggiono: fino al 2024 era l’unico ristorante lecchese stellato, con lo chef Emanuele Petrosino al timone. Con la guida Michelin 2025, anche questa stella è stata persa.

L’assenza di stelle non riguarda solo l’orgoglio locale: ha effetti concreti sul turismo, sull’economia e sulla reputazione del territorio. I ristoranti stellati possono diventare veri motori di attrattività, portando visitatori con elevato potere d’acquisto e visibilità internazionale.

Il patrimonio culinario della provincia è ricco: ora serve una visione strategica per riportare Lecco sulla mappa della gastronomia stellata. Cero, ci si consola guardano alla vetta di questa classifica del gusto. L’unico chef lecchese premiato con le stelle Michelin è Enrico Crippa, di Viganò, manterrà anche quest’anno le sue tre stelle Michelin, un traguardo che riesce a confermare con costanza da diversi anni. Ma non a Lecco, bensì ad alba nel suo ristorante Piazza Duomo.

