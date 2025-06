Nella mattinata di oggi, venerdì 13 giugno 2025, in tutte le Stazioni e Caserme dei Carabinieri della Provincia di Lecco, si è svolta una breve ma intensa cerimonia in memoria del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, tragicamente caduto in servizio nella giornata di ieri, vittima di un vile agguato criminale.

Lecco rende omaggio al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie: cerimonie in tutte le caserme della provincia

Nel corso della commemorazione, tutto il personale dell’Arma si è raccolto in un minuto di silenzio, seguito dal suono delle sirene delle autovetture di servizio. Un gesto semplice, ma profondamente simbolico, per esprimere il cordoglio e la solidarietà dell’intera comunità dei Carabinieri verso un collega caduto nell’adempimento del proprio dovere.

Il Brigadiere Capo Legrottaglie, 59 anni, è stato ucciso durante il suo ultimo giorno di servizio, in un conflitto a fuoco con dei rapinatori a Francavilla Fontana. Un tragico epilogo che ha profondamente scosso non solo l’Arma, ma l’intero Paese. Uomo di grande esperienza e dedizione, ha servito lo Stato con onore fino all’estremo sacrificio.

«I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco si stringono con affetto e vicinanza alla famiglia del militare – si legge in una nota ufficiale – rinnovando ancor di più l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza e della legalità, valori per i quali il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie ha servito senza esitazione fino all’estremo sacrificio».

La cerimonia di oggi ha rappresentato un momento di profondo raccoglimento, ma anche un monito e un richiamo al senso del dovere e allo spirito di servizio che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.