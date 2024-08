Lecco: quasi 400mila euro per il patto per il lavoro. Regione Lombardia ha infatti ammesso a finanziamento il progetto Patto territoriale per le competenze, l'orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, presentato dalla Provincia di Lecco in qualità capofila di una rete di 37 enti della filiera istruzione, formazione e lavoro, per un importo complessivo di 363.966,68 euro.

Il progetto è finalizzato a diminuire il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento ai settori meccanico, elettronico e del turismo/ristorazione.

L’obiettivo è dotare il territorio lecchese di nuove competenze, indirizzando l’offerta formativa sulla base di un’approfondita analisi dei fabbisogni e offrendo ai cittadini e alle imprese nuovi servizi a supporto delle politiche attive del lavoro e della formazione, che integrano il programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) e sono complementari alle misure già in realizzazione.

“Nonostante il basso tasso di disoccupazione, pari al 3% nel 2023 - sottolinea il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri impiego Carlo Malugani - le imprese lecchesi hanno segnalato difficoltà di reperimento di personale per più di una figura su due (53%), in particolare per i tecnici e gli operai specializzati (in oltre 7 casi su 10). Tra i settori prioritari figurano l'elettrico-elettronico, il metalmeccanico e il turismo-ristorazione. Il Patto territoriale mira a promuovere una sinergia efficace e una collaborazione proficua, che ho sempre voluto e promosso, tra soggetti pubblici e privati”.

“I Patti territoriali offrono l’occasione per avviare azioni concrete per il futuro formativo e lavorativo del territorio - commenta la Presidente Alessandra Hofmann - È doveroso da parte della Provincia e delle istituzioni stare al fianco degli imprenditori e dei lavoratori per superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. L’approvazione del Patto territoriale è un risultato significativo per l'intero territorio, che premia la proposta progettuale e l’impegno corale di tutti gli attori coinvolti”.

Il Patto prevede le seguenti azioni: