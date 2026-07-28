Sono 20 gli interventi in provincia di Lecco che potranno essere realizzati grazie al rifinanziamento del Bando Dissesti 2024 deciso da Regione Lombardia. La Giunta regionale ha infatti aumentato di 52.371.349 euro la dotazione finanziaria del bando, permettendo lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di numerosi progetti che erano rimasti esclusi esclusivamente per l’esaurimento delle risorse disponibili.

Lecco, quasi 4 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico: finanziati 20 interventi

Per il territorio della provincia di Lecco lo stanziamento complessivo ammonta a 3.968.419 euro, destinati a opere di difesa del suolo, consolidamento dei versanti, sistemazione dei corsi d’acqua e prevenzione del dissesto idrogeologico in diversi Comuni della provincia.

L’incremento delle risorse deriva da due differenti linee di finanziamento: 31.215.130 euro provengono da fondi regionali previsti dalla Legge regionale n. 21 del 31 dicembre 2025 sul Bilancio di previsione 2026-2028, mentre 21.156.219 euro sono stati recuperati attraverso la riprogrammazione del Programma Regionale FESR 2021-2027, destinato al ripristino e alla tutela del ciclo dell’acqua e al rafforzamento della capacità dei territori di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

«Questo stanziamento rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle amministrazioni locali che da tempo attendono risorse indispensabili per realizzare interventi di prevenzione e messa in sicurezza», commenta Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

Piazza evidenzia come la provincia di Lecco sia tra le aree lombarde maggiormente esposte alle criticità idrogeologiche: «La provincia di Lecco è uno dei territori lombardi maggiormente esposti alle criticità idrogeologiche per la sua conformazione montana e per la presenza di numerosi centri abitati, infrastrutture e attività economiche in contesti particolarmente delicati. Con quasi 4 milioni di euro finanziamo interventi concreti che consentiranno ai Comuni di intervenire prima che le criticità si trasformino in emergenze».

Il Bando Dissesti 2024 era rivolto ai Comuni montani e parzialmente montani, alle Comunità montane, alle Province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali. Complessivamente sono stati presentati 267 progetti, dei quali 249 giudicati ammissibili. Le risorse inizialmente disponibili avevano consentito di finanziare soltanto i primi 44 interventi della graduatoria.

«Grazie a questo importante rifinanziamento sarà possibile ampliare significativamente il numero dei progetti sostenuti da Regione Lombardia, dando risposta a molte amministrazioni che, pur avendo presentato proposte valide e cantierabili, erano rimaste escluse esclusivamente per carenza di fondi», sottolinea ancora Piazza.

Il sottosegretario evidenzia inoltre l’importanza del risultato ottenuto per il Lecchese: «Con questo provvedimento il Lecchese ottiene 20 interventi finanziati, distribuiti tra Valsassina, Alto Lago, area montana e Brianza lecchese. È un risultato importante perché mette i Comuni nelle condizioni di programmare opere attese da anni e rafforza la sicurezza del territorio attraverso una logica di prevenzione e non soltanto di gestione delle emergenze».

Per un territorio caratterizzato da vaste aree montane e da numerose situazioni di fragilità idrogeologica, il rifinanziamento assume un valore strategico. «Negli ultimi anni abbiamo visto quanto il nostro territorio sia esposto agli effetti di eventi meteorologici sempre più intensi. Per questo è fondamentale continuare a investire nella difesa del suolo e nella messa in sicurezza dei versanti, dei corsi d’acqua e delle aree più fragili. Intervenire oggi significa garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare le infrastrutture e preservare il patrimonio ambientale delle nostre comunità».

Infine, Piazza ha ringraziato l’assessore regionale alla Montagna e agli Enti locali Massimo Sertori per il lavoro svolto, sottolineando come il rifinanziamento confermi l’attenzione di Regione Lombardia verso i territori montani e le politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico.

I contributi assegnati in provincia di Lecco