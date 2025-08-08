villa locatelli

Dal Sistema Lecco alla Casa dei Comuni: un racconto tra passato, presente e futuro.

Provincia di Lecco con un calendario di eventi programmati per tutto il 2025, che toccano luoghi simbolici e temi strategici e coinvolgono amministratori, cittadinanza, istituzioni, scuole e associazioni. Continuano le celebrazioni per i 30 anni dellacon un calendario di eventi programmati per tutto il 2025, che toccano luoghi simbolici e temi strategici e coinvolgono amministratori, cittadinanza, istituzioni, scuole e associazioni.

Lecco provincia da 30 anni: un anno di eventi per celebrare l'anniversario

Un’occasione speciale per raccontare le funzioni e l’evoluzione dell’Ente tra viabilità, ambiente, protezione civile, scuola, lavoro e cultura, attraverso iniziative che mettono al centro l’identità territoriale e la partecipazione collettiva, culturale ed economica lecchese.

Il programma degli eventi proseguirà fino al 2026, articolandosi in appuntamenti istituzionali, mostre, convegni, open day, eventi per le scuole, per i cittadini e per gli amministratori di tutto il territorio provinciale. Gli eventi si svolgono in diverse località per abbracciare tutta la comunità che costituisce la nostra provincia.

A partire dal mese di ottobre inoltre sarà pubblicata una raccolta di video pensati per raccontare la Provincia di Lecco e il suo territorio. Si parlerà della nascita della Provincia e delle sue funzioni: viabilità e trasporti, scuole, ambiente e territorio, protezione civile, polizia provinciale, lavoro, cultura. Dal Sistema Lecco alla Casa dei Comuni: un racconto tra passato, presente e futuro.

“La Provincia di Lecco non è un ente distante o astratto: è una realtà concreta, presente e attiva, che lavora ogni giorno per rispondere ai bisogni del territorio con impegno e partecipazione. Celebrare i 30 anni della Provincia significa raccontare un percorso fatto di crescita, ascolto e servizio alle comunità locali. – dichiara la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Questo anno di eventi vuole essere un’occasione per condividere il valore delle funzioni che svolgiamo e per costruire, insieme, il futuro del nostro territorio”