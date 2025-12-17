Il Polo di Lecco diventa centro di eccellenza per sport, riabilitazione e tecnologie sostenibili, rafforzando la città come hub accademico e scientifico della Lombardia

Lecco si conferma al centro dello sviluppo universitario e scientifico lombardo grazie a un significativo investimento regionale destinato al Polo del Politecnico di Milano. Nell’ambito del Bilancio di previsione approvato recentemente, Regione Lombardia ha stanziato complessivamente oltre 22 milioni di euro per sostenere il sistema universitario regionale, con l’obiettivo di rafforzare ricerca, innovazione e attrattività dei giovani talenti.

“Sono estremamente soddisfatto di quanto stiamo facendo per i nostri Atenei – commenta Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione –. Il nostro obiettivo è mantenere alta l’attrattività delle Università lombarde, favorendo l’uso di tecnologie all’avanguardia, laboratori innovativi e spazi abitativi adeguati per gli studenti. Questi 22 milioni evidenziano l’impegno concreto di Regione Lombardia verso i giovani talenti, perché è nel sistema universitario che si gioca il futuro del territorio”.

Lecco protagonista nell’innovazione universitaria: 4 milioni di euro per il Polo del Politecnico

Al Polo di Lecco del Politecnico di Milano saranno destinati 4 milioni di euro (1,5 milioni per il 2026 e 2,5 milioni per il 2027) per completare il Centro di ricerca integrata sport e riabilitazione. Il progetto punta a creare un centro multidisciplinare di eccellenza in riabilitazione, sport, salute, inclusione e sostenibilità, dotato di infrastrutture all’avanguardia e tecnologie innovative come robotica collaborativa, esoscheletri, strumenti biomeccanici avanzati e dispositivi eco-sostenibili.

Secondo l’assessore Fermi, il nuovo centro consentirà di:

Accelerare ricerca e innovazione nel campo della riabilitazione e dello sport.

Promuovere soluzioni sostenibili e materiali riciclabili per dispositivi biomedicali e sportivi.

Creare spazi inclusivi per migliorare la qualità della vita e l’accesso a sport e riabilitazione.

Coinvolgere atleti, pazienti, clinici e imprese nella co-creazione di soluzioni ad alto impatto sociale.

Formare nuovi esperti in tecnologie applicate a sport, salute e riabilitazione.

Con un investimento complessivo di 20 milioni di euro (Regione Lombardia e Politecnico di Milano), il polo lecchese punta a diventare un punto di riferimento per innovazione tecnologica applicata al benessere umano, generando benefici per università, sistema clinico, industria e comunità.

Gli altri atenei lombardi beneficiari dei fondi

Oltre a Lecco, altri importanti progetti universitari riceveranno finanziamenti significativi: