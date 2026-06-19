A Palazzo Lombardia la sottoscrizione dell’accordo promosso dalla Regione: Dadati e Riva presenti all’intesa che coinvolge istituzioni, enti culturali e realtà del terzo settore per diffondere la lettura anche nei contesti più fragili

C’è anche Assocultura – Confcommercio Lecco tra i 61 soggetti che hanno sottoscritto il primo Patto regionale per la lettura promosso da Regione Lombardia, un’alleanza ampia che mette insieme istituzioni, enti culturali, università, fondazioni, biblioteche, editori, associazioni e realtà del terzo settore con l’obiettivo di rafforzare la diffusione della lettura e ampliare l’accesso ai libri su tutto il territorio lombardo.

La firma dell’intesa è avvenuta giovedì 18 giugno a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, insieme ai rappresentanti dei soggetti aderenti. Per Confcommercio Lecco hanno partecipato il presidente Fabio Dadati e il direttore Alberto Riva.

Il Patto punta a portare la lettura anche nei contesti più fragili, raggiungendo chi ancora non legge e coinvolgendo ospedali, istituti penitenziari e strutture socio-assistenziali, con particolare attenzione ai giovani e alle persone con disabilità, anche attraverso strumenti e contenuti editoriali accessibili.

Lecco protagonista del Patto regionale per la lettura: Assocultura Confcommercio tra i 61 firmatari lombardi

Nel corso della presentazione, il presidente Fontana ha evidenziato il valore della rete culturale lombarda e delle numerose iniziative presenti nei territori: “La Lombardia ospita alcune tra le più importanti rassegne e fiere letterarie d’Italia e vede nascere iniziative di qualità in tutti i suoi territori, da Milano a Mantova fino al Ceresio… manifestazioni che dimostrano una straordinaria capacità di coinvolgimento e partecipazione”. Fontana ha poi sottolineato come “la forza della Lombardia sta nella costruzione di reti e nella valorizzazione delle energie presenti sui territori. La lettura rappresenta uno degli strumenti più efficaci per raggiungere questo obiettivo”.

Sulla stessa linea l’assessore Francesca Caruso, che ha spiegato: “Con il primo Patto regionale per la Lettura abbiamo riunito attorno allo stesso tavolo istituzioni, biblioteche, scuole, università, editori, librerie e associazioni che ogni giorno contribuiscono alla diffusione della cultura in Lombardia”. L’obiettivo, ha aggiunto, è “trasformare queste esperienze in una progettualità condivisa, capace di raggiungere nuovi lettori e di portare i libri anche nei luoghi dove tradizionalmente circolano meno, facendo della lettura un’opportunità accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, dalla condizione sociale o dal luogo in cui si vive”.

Caruso ha inoltre sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Penso a come un buon libro possa offrire conforto e stimoli ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali o agli anziani ospiti delle Rsa. È anche attraverso iniziative come queste che prende forma quella che amo definire ‘la cultura che cura’”.

Il Patto prevede inoltre il rafforzamento dei cosiddetti “Luoghi del Libro” – biblioteche, librerie, archivi, scuole, università, festival e istituzioni culturali – con l’obiettivo di promuovere itinerari culturali e letterari e migliorare l’accessibilità alla cultura, anche attraverso strumenti digitali per le persone con bisogni speciali. La Lombardia può contare su una rete particolarmente ampia, con oltre 1.300 biblioteche comunali e pubbliche e circa 1.400 istituti censiti, che custodiscono oltre 45 milioni di documenti.

Per garantire il coordinamento delle attività sarà istituito un tavolo regionale dedicato al monitoraggio e allo sviluppo delle progettualità. L’accordo avrà durata triennale e resterà aperto a nuove adesioni senza scadenze temporali.

Anche per il mondo Confcommercio Lecco, la partecipazione rappresenta un passaggio significativo. Il presidente Fabio Dadati ha sottolineato: “Il Patto Regionale per la Lettura, sottoscritto da una sessantina di realtà lombarde tra cui Confcommercio Lecco, rappresenta un passaggio importante”.

“Come ben evidenziato da tutti gli intervenuti, la lettura è un elemento chiave su cui puntare, che porta maggiore equilibrio e spirito critico, in tutte le generazioni, in primis ovviamente per i giovani. Confcommercio Lecco rappresenta con orgoglio il mondo delle librerie e delle cartolibrerie, che sono luoghi non solo di acquisto, ma anche spazi di confronto, ascolto e aggregazione. Luoghi che promuovono approfondimento e ‘lentezza’ e che sono una risposta forte all’era dello scrolling e delle stories. Confcommercio Lecco ha deciso di puntare con convinzione in questo ambito, dando vita ad Assocultura Confcommercio Lecco, e promuovendo da 17 anni un festival come “Leggermente”, che è un fiore all’occhiello per l’associazione e per tutto il territorio provinciale. Noi crediamo nella cultura e intendiamo continuare a investire in questo percorso, dando vita e sostenendo sempre progetti innovativi e di qualità”.