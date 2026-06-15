Sabato 13 giugno 2026 nella sede di Regione Lombardia si è svolta la cerimonia di ringraziamento ai volontari della Protezione civile, al personale delle Polizie locali, ai funzionari e tecnici delle amministrazioni pubbliche impegnati in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
Lecco protagonista ai ringraziamenti per Milano Cortina 2026: premiati volontari e operatori
Un tributo che la Regione ha voluto rendere a chi ha presidiato il territorio e ha partecipato alle attività coordinate, contribuendo con professionalità, competenza e spirito di servizio al successo dell’evento olimpico.
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La delegazione della Provincia di Lecco, guidata dalla Presidente Alessandra Hofmann, ha visto la presenza del dirigente della Protezione civile Fabio Valsecchi con i tecnici Elena Conti e Christian Venturi e i volontari del Comitato di coordinamento provinciale, degli agenti di Polizia provinciale Francesca Leone e Concetta Gaviglia.
“La cerimonia voluta da Regione Lombardia – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – ha rappresentato l’occasione per ringraziare pubblicamente gli uomini e le donne che hanno svolto un lavoro fondamentale per garantire supporto operativo, coordinamento e sicurezza in un appuntamento che ha rappresentato una vetrina internazionale per la Lombardia e per l’Italia. Un significativo momento di riconoscimento nei confronti di chi ha operato con competenza e grande senso delle istituzioni, grazie alla capacità di fare squadra, alla collaborazione e alla straordinaria disponibilità. Come ha sottolineato la Presidente del Cio, tutta la macchina organizzativa ha lavorato con standard e livelli di qualità altissimi, che saranno presi a esempio per gli eventi futuri. Le esperienze vissute dai nostri operatori durante il periodo olimpico hanno lasciato in eredità conoscenze e competenze per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide future in questi ambiti sul nostro territorio”.
Nel corso della cerimonia sono stati consegnati complessivamente 7.185 riconoscimenti: 3.635 ai rappresentanti del volontariato organizzato di Protezione civile, 3.373 agli operatori appartenenti ai comandi di Polizia locale, 177 ai funzionari e tecnici di Regione Lombardia, enti territoriali e amministrazioni pubbliche che hanno assicurato le attività di pianificazione, coordinamento e gestione delle operazioni.