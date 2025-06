Tornerà a colorare le strade di Lecco venerdì 14 giugno 2025 il Lecco Pride, giunto alla sua quinta edizione. Il tema del 2025 è racchiuso nello slogan “Torniamo Uman3”, ispirato al celebre motto “Restiamo umani” dell’attivista lecchese Vittorio Arrigoni. Una frase che, oggi più che mai, si trasforma in un appello collettivo contro disumanizzazione, discriminazioni, guerre e politiche che ledono i diritti delle persone LGBTQIA+, delle persone migranti, delle famiglie arcobaleno e, in particolare, delle persone trans, sempre più spesso nel mirino di provvedimenti discriminatori.

Lecco Pride 2025: “Torniamo Uman3”, il 14 giugno la parata arcobaleno torna in città

L'evento di presentazione si è tenuto nella serata di ieri, martedì 3 giugno, nella sede di ANPI Lecco, con la partecipazione di Paola Galbusera, vicepresidente di Renzo e Lucio, Alessia Maggi, presidente dell’associazione, Patrizia Milani, segretaria di ANPI Lecco, Chiara Barzaghi per Telefono Donna e l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Lecco, Renata Zuffi.

Da ANPI è arrivato un messaggio forte e chiaro: “Partiamo dalla Costituzione italiana, in particolare dall’articolo 3. Essere qui significa stare al fianco di chi lotta per il riconoscimento dei propri diritti. Occorre uno sforzo collettivo per costruire una società rispettosa ed equilibrata, dove le differenze vengano riconosciute e valorizzate. I diritti vanno coltivati quotidianamente. Serve una dialettica positiva che porti a mediazioni capaci di raggiungere obiettivi comuni.”

Parole condivise da Telefono Donna, che ha ribadito l’importanza di una cultura della solidarietà senza distinzioni:

“Il documento politico redatto insieme ad ANPI, Renzo e Lucio e altre realtà locali in vista del Pride testimonia il nostro impegno quotidiano. È un lavoro che sottolinea la territorialità. Parteciperemo con gioia e orgoglio a questo evento. Ogni giorno dobbiamo rivendicare i nostri diritti per costruire un mondo in cui l’uguaglianza sia la regola, non l’eccezione.”

Anche l’assessora Renata Zuffi ha evidenziato il valore della rete costruita negli anni:

“Il documento politico elaborato con le associazioni del territorio chiede un impegno collettivo. In questi cinque anni di Pride siamo cresciuti tutte e tutti. Politicamente è facile parlare di inclusione, ma metterla in pratica è più complesso. Dobbiamo avere a cuore il bene comune, la pace, la valorizzazione delle differenze. La vera sfida è entrare nelle scuole e dialogare con i ragazzi. La Commissione Pari Opportunità del Comune resta il nostro punto di riferimento in questo percorso.”

Il Lecco Pride prenderà il via alle 14.30 in via Ghislanzoni, davanti al Politecnico, con gli interventi iniziali. Alle 15 inizierà la musica dai carri e alle 15.30 partirà il corteo, che seguirà lo stesso percorso dello scorso anno, con particolare attenzione all’accessibilità. L’arrivo in piazza Garibaldi è previsto per le 16.45, dove si alterneranno interventi dal palco, testimonianze personali e musica dal vivo.

Come ogni anno, anche l’edizione 2025 sarà improntata all’inclusione e all’accessibilità, con la presenza di interpreti LIS, spazi di decompressione, percorsi facilitati per persone con disabilità e servizi igienici segnalati. In piazza Garibaldi sarà allestita un’area per il testing HIV, grazie alla collaborazione con Bergamo Friendly Test e Arcigay Bergamo Cives, insieme a numerosi stand informativi, tra cui quello dell’associazione Il Gabbiano, dedicato alla prevenzione dall’abuso di alcol e sostanze.

Il Pride è patrocinato dal Comune di Lecco, dal Politecnico di Milano e da oltre quindici Comuni della provincia. La giornata si concluderà con il Pride Party alla discoteca Orsa Maggiore a partire dalle ore 22. L’ingresso è su prenotazione, tramite modulo disponibile sul sito ufficiale e sui canali social di Lecco Pride.

In preparazione alla giornata del 14 giugno, sono previsti tre eventi culturali sul territorio:

5 giugno alle 21 presso la Libreria Volante di Lecco: “ Fuori dai binari ”, laboratorio sull’identità sessuale con Michela Negri .

6 giugno alle 20.45 in piazza Roma a Mandello del Lario : concerto dei XoverUp .

11 giugno alle 20.45 al Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte: proiezione del film “Pride” di Matthew Warchus.

“Il Lecco Pride è di tutte e tutti”, dichiarano gli organizzatori. “Sfileremo portando musica, gioia e testimonianze, ma anche parole chiare contro ogni forma di disumanizzazione, contro la criminalizzazione delle persone migranti e delle famiglie non conformi. Torniamo uman3 per affermare il valore delle differenze, della libertà e dell’autodeterminazione. A Lecco, il 14 giugno, torniamo a lottare insieme. Torniamo umani.”

