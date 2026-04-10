EMOZIONE

Lecco, premiati gli agenti della Polizia: veri eroi di tutti i giorni

Polizia di Stato: premiati gli agenti distintisi in complesse operazioni antidroga, giudiziarie e di soccorso durante la cerimonia per il 174° anniversario di fondazione

Lecco, premiati gli agenti della Polizia: veri eroi di tutti i giorni

Lecco · 10/04/2026 alle 15:17

Un momento di riconoscimento e riconoscenza verso coloro che si sono distinti per dedizione e spirito di sacrificio durante significative attività operative: è quello che si è svolto anche quest’anno a Lecco  in occasione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, con la premiazione degli agenti benemeriti.
Tu cosa ne pensi?