A consegnare gli attestati, insieme al questore Stefania Marrazzo, sono stati il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il procuratore capo Ezio Domenico Basso e il prefetto Paolo Ponta.

Lecco, premiati gli agenti della Polizia: veri eroi di tutti i giorni

Un encomio è stato concesso al Commissario Capo della Polizia di Stato Simona De Luca, al Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza Vincenzo Pasquale, all’Ispettore della Polizia di Stato Francesco Bruno e all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Carlo Calabrese per una complessa operazione antidroga. Per la stessa operazione hanno ricevuto la lode anche l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Antonio Carella, l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza Guglielmo Montano e l’Agente Scelto della Polizia di Stato Daniele Pennucci.

Encomio per l’operazione “Leccocity” contro lo spaccio di droga all’Ispettore della Polizia di Stato Emilio De Gregorio.

L’Ispettore della Polizia di Stato Vincenzo Mazzilli, che ha coordinato un’attività di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto di un soggetto responsabile del reato di truffa, ha ricevuto la lode.

Lode concessa anche all’Ispettore della Polizia di Stato Italo Cantù, che ha portato a termine un intervento di polizia giudiziaria concluso con l’arresto, in flagranza di reato, di un cittadino straniero responsabile dei reati di tentato furto aggravato, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale ed ingresso illegale sul territorio nazionale.

Infine, lode anche per l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Tommaso Paparella per aver prontamente domato un incendio divampato su una vettura d’epoca durante la manifestazione “GP Nuvolari 2024” a Poggibonsi.