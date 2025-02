Regione Lombardia ha confermato il suo impegno a favore delle famiglie e degli studenti con l’approvazione della programmazione del Sistema Regionale Dote Scuola per il 2027. Su proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, sono stati stanziati oltre 29 milioni di euro di risorse autonome regionali, a cui si aggiungono ulteriori 12 milioni provenienti da fondi statali. L’obiettivo è quello di garantire un accesso equo all’istruzione e di supportare chi, per ragioni economiche o personali, potrebbe incontrare difficoltà nel proprio percorso scolastico.

Lecco: opportunità e supporto alle famiglie con la Dote Scuola

Il finanziamento verrà destinato a diverse misure pensate per rispondere alle necessità degli studenti lombardi. Una parte significativa delle risorse sarà utilizzata per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette scolastiche, inclusi gli istituti paritari, garantendo così una reale libertà di scelta educativa. Un’altra quota verrà impiegata per favorire l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, affinché possano vivere un’esperienza scolastica inclusiva e priva di barriere. Non mancherà il supporto per l’acquisto di materiale didattico, essenziale per garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento, e un riconoscimento concreto per chi si distingue nel proprio percorso di studi, premiando il merito e incentivando l’impegno.

“Regione Lombardia sostiene la libertà di scelta educativa tra Scuola statale e paritaria e vuole garantire a ogni studente della nostra regione l'opportunità di studiare senza che le difficoltà economiche possano ostacolare il loro percorso formativo - dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza - Ogni componente del programma è pensato per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie lombarde, dall'accesso all’istruzione di qualità al sostegno per gli studenti con disabilità, passando per il riconoscimento del merito. La Dote Scuola rappresenta una risposta concreta alle difficoltà di molte famiglie in un periodo di forte incertezza economica, confermando il forte impegno della Giunta regionale per una scuola inclusiva, accessibile e di qualità. Ringrazio l’Assessore Tironi per il prezioso sostegno che supporta gli studenti lombardi e aiuta le famiglie attraverso questa importante iniziativa della Dote Scuola”