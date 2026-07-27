Lecco, oltre 830 artigiani aperti ad agosto: boom di adesioni per “Aperto per Ferie”

«Il nostro obiettivo è garantire un servizio sempre più completo alla cittadinanza e ai turisti – ha spiegato il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva – coinvolgendo un numero sempre maggiore di artigiani. Il risultato che abbiamo raggiunto è estremamente positivo: siamo passati dalle 751 adesioni dello scorso anno a oltre 830, a testimonianza di quanto “Aperto per Ferie” sia considerato utile prima di tutto dagli stessi artigiani. Una conferma che arriva puntualmente anche dalle visite registrate sul sito dedicato e che ha riservato anche qualche sorpresa come il boom di adesioni della categoria falegnami passato da 29 a 79 artigiani in campo».

L’iniziativa continua inoltre a rappresentare uno strumento capace di attrarre nuove imprese verso l’associazione.

«È un segnale che ci fa particolarmente piacere – ha proseguito Riva perché dimostra come un servizio concreto possa diventare anche un’occasione per conoscere più da vicino l’Associazione e il suo modo di operare. Queste imprese hanno apprezzato l’iniziativa e hanno scelto di entrare a far parte della nostra realtà. “Aperto per Ferie” mette in contatto domanda e offerta, ma crea anche relazioni e rafforza il legame tra Confartigianato e il tessuto imprenditoriale del territorio».

Alla presentazione sono intervenuti anche il vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Lecco e presidente della categoria Benessere Dante Proserpio, la presidente della categoria Moda Serena Dell’Olio e il presidente della categoria Installatori Elettrici Paolo Brivio, a testimonianza del coinvolgimento delle diverse categorie artigiane nel progetto. Tra le categorie più rappresentate spiccano ancora gli autoriparatori, con oltre 160 attività, e il comparto del benessere, che supera quota 140. L’aumento delle adesioni, però, coinvolge numerosi altri settori.

«Anche quest’anno autoriparatori e benessere rappresentano le categorie più numerose, ma la partecipazione è cresciuta in maniera sensibile anche in altri settori – ha detto Proserpio – Penso alle imprese del comparto casa. Il dato dei falegnami è particolarmente significati ma anche elettricisti e termoidraulici hanno fatto registrare un aumento importante. Penso anche alla mia categoria: fino a qualche anno fa si facevano anche 2/3 settimane di chiusura, ora parliamo magari di pochi giorni. “Aperto per Ferie” è un progetto che, nella sua semplicità, continua a essere attuale perché risponde a un’esigenza molto concreta: sapere a chi rivolgersi quando molte attività sono chiuse e trovare rapidamente un professionista disponibile

Accessibilità immediata al servizio unita alla qualità: su questo punto ha acceso un faro Dell’Olio: «Il settore della moda si è arricchito con 13 nuovi negozi, ma in esso figurano anche le lavanderie e e le sartorie. Stiamo parlando di servizi che puntano a una qualità sempre maggiore, magari anche attraverso la personalizzazione». Il tutto, come messo in evidenza da Brivio , con una garanzia di sicurezza «che toglie spazio agli abusivi o chi se ne approfitta».

Tra le novità dell’edizione 2026 figura anche l’ingresso delle imprese edili, che nelle precedenti edizioni non comparivano nell’elenco. Una scelta che ha ampliato ulteriormente il perimetro del progetto e raccolto un riscontro significativo in termini di partecipazione.

Come detto crescono anche le imprese disponibili nei giorni tradizionalmente più difficili per chi ha bisogno di un artigiano: 114 attività resteranno aperte a Ferragosto, contro le 101 dello scorso anno, mentre 76 imprese garantiranno il servizio per l’intero mese di agosto, rispetto alle 72 registrate nell’edizione 2025.

Per Confartigianato Imprese Lecco, il progetto rappresenta anche un valore aggiunto per il territorio e per il turismo.

«”Aperto per Ferie” conserva anche una forte valenza sociale – ha commentato il segretario generale Matilde Petracca – La disponibilità di servizi facilmente reperibili durante il periodo estivo aiuta infatti le persone ad affrontare emergenze e necessità quotidiane, ma contribuisce anche alla qualità complessiva dell’accoglienza offerta dal territorio. Un turista che incontra un problema e riesce a risolverlo facilmente conserva un ricordo migliore della propria permanenza ed è più disponibile a tornare. Per questo consideriamo “Aperto per Ferie” anche un piccolo ma concreto volano per il turismo. Un’autoriparazione, un intervento in una casa vacanze o la possibilità di trovare un servizio alla persona possono fare la differenza. Gli artigiani sono presidi del territorio e contribuiscono al benessere delle comunità anche attraverso la loro presenza e reperibilità».

L’edizione 2026 registra inoltre un aumento delle imprese che hanno scelto di sostenere direttamente l’iniziativa. Oltre alle nuove adesioni associative nate grazie al progetto, sono infatti quattro i nuovi inserzionisti che hanno deciso di affiancare “Aperto per Ferie”.

Dietro il successo dell’iniziativa c’è anche il lavoro della struttura di Confartigianato Imprese Lecco, impegnata nel contatto diretto con le aziende, nella raccolta dei calendari di apertura e nella verifica puntuale delle informazioni.

«Desidero ringraziare i collaboratori della struttura – ha concluso Petracca che hanno lavorato con grande impegno e in modo proficuo, contattando le imprese, raccogliendo le informazioni e verificando le date comunicate. Dietro un servizio apparentemente semplice c’è un’attività organizzativa importante, indispensabile per offrire agli utenti indicazioni il più possibile complete e affidabili».

Fino al 31 agosto, tutte le attività aderenti, con indirizzi, contatti, giorni e orari di apertura, saranno consultabili sul portale bilingue www.apertoperferie.artigiani.lecco.it, pensato per aiutare cittadini e visitatori a trovare rapidamente il professionista di cui hanno bisogno anche durante il periodo delle ferie estive.