Oltre 830 imprese artigiane aderenti, quasi 80 in più rispetto alle 751 del 2025, 114 attività aperte anche a Ferragosto e 76 operative per tutto il mese di agosto. Sono i numeri della 31ª edizione di “Aperto per Ferie”, la storica iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco che anche quest’anno offrirà un punto di riferimento a cittadini, turisti e imprese alla ricerca di un artigiano durante il mese di agosto.
Presentato oggi, lunedì 27 luglio, nella sede di Confartigianato Imprese Lecco, il progetto “Aperto per Ferie”, nato nel 1995, continua a crescere e nel 2026 raggiunge un nuovo traguardo, superando per la prima volta quota 830 attività presenti sul portale dedicato. Nata come una piccola iniziativa pensata per rispondere alle esigenze dei residenti e per rilanciare il mondo del settore artigiano, oggi è diventata una vetrina digitale gratuita e bilingue, in italiano e inglese, capace di mettere in contatto domanda e offerta in modo rapido ed efficace. Un servizio che ormai si rivolge non solo ai lecchesi, ma anche a chi arriva sul territorio.
Lecco, oltre 830 artigiani aperti ad agosto: boom di adesioni per “Aperto per Ferie”
Fino al 31 agosto 2026 infatti , collegandosi al portale www.apertoperferie.artigiani.lecco.it, sarà possibile consultare l’elenco delle attività operative sul territorio, suddivise per categoria e località, verificando giorni e orari di apertura e trovando rapidamente tutti i recapiti. Il sito è disponibile sia in italiano sia in inglese, per rendere il servizio facilmente accessibile anche ai numerosi turisti stranieri presenti sul territorio lecchese.