Regione Lombardia ha ufficializzato, con il decreto n. 7982 del 6 giugno 2025, la graduatoria dei progetti ammessi al contributo nell’ambito del Bando Rifugi 2024, uno strumento fondamentale per il rilancio e la riqualificazione delle strutture montane del territorio. Tra le province beneficiarie, Lecco si distingue con tre progetti finanziati per un totale di 657.828 euro, confermando il forte impegno del territorio nel valorizzare il proprio patrimonio alpino.

Lecco, oltre 650mila euro per riqualificare i rifugi di montagna: approvati 3 progetti dal Bando Rifugi

La misura, sostenuta con 5 milioni di euro a fondo perduto provenienti dal FOSMIT – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, è destinata a finanziare interventi su rifugi alpinistici ed escursionistici, con obiettivi precisi: innovazione tecnologica, riqualificazione strutturale, sicurezza, accessibilità, efficienza energetica e tutela ambientale.

“Grazie a queste risorse – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – miglioreremo l’accoglienza delle strutture, la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Questa misura è particolarmente apprezzata, soprattutto considerando le difficoltà che i rifugi affrontano nei contesti montani più svantaggiati. Lo sforzo della Regione Lombardia nel mettere a disposizione queste risorse aiuterà a mantenere viva la cultura della montagna e a migliorare l’offerta turistica del nostro territorio.”

Nel periodo di apertura del bando (luglio-novembre 2024), sono state presentate 115 domande, di cui 108 valutate positivamente, per un valore complessivo richiesto di 17,2 milioni di euro. Tuttavia, con i fondi disponibili è stato possibile finanziare solo i primi 23 progetti in graduatoria, per un investimento totale da parte dei richiedenti pari a 8,05 milioni di euro.

Con i 657.828 euro destinati a Lecco, la provincia si conferma tra quelle più virtuose e dinamiche nella progettazione di interventi qualificanti per le strutture di accoglienza in quota. Gli investimenti permetteranno importanti lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e messa in sicurezza, migliorando l’esperienza di escursionisti, alpinisti e turisti che ogni anno scelgono il territorio lecchese per le sue bellezze naturali e la sua autenticità.

L’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:

“Gli interventi finanziati sono volti a valorizzare il territorio montano migliorando l’accoglienza delle strutture, garantendo la fruizione in sicurezza, incrementando l’accessibilità e la sostenibilità ambientale.”

Dato l’alto numero di domande ammesse ma non ancora finanziate, la Regione Lombardia ha annunciato l’intenzione di stanziare nuove risorse, ampliando la platea dei beneficiari. Questo apre la porta a ulteriori opportunità per il territorio lecchese, che potrebbe vedere finanziati altri progetti in graduatoria già valutati positivamente.