Oltre 2,1 milioni di euro destinati al territorio lecchese per sostenere i servizi sociali rivolti a famiglie, minori, anziani e persone con disabilità. È quanto previsto dalla programmazione del Fondo Sociale Regionale 2026 approvata da Regione Lombardia, che ha stanziato complessivamente 61 milioni di euro per rafforzare la rete degli interventi sociali sul territorio.

Nell’ambito delle risorse assegnate all’ATS della Brianza, pari a 7.261.888,87 euro, la provincia di Lecco beneficerà di un finanziamento complessivo di 2.191.794,91 euro, suddiviso tra i tre Ambiti territoriali:

Ambito territoriale di Lecco: 1.168.156,80 euro;

1.168.156,80 euro; Ambito territoriale di Merate: 670.965,25 euro;

670.965,25 euro; Ambito territoriale di Bellano: 352.672,86 euro.

Lecco, oltre 2 milioni per i servizi sociali: aiuti a famiglie e fragili

«Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria attenzione verso i servizi sociali e le persone più fragili – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – Si tratta di risorse fondamentali che consentiranno agli Ambiti territoriali di sostenere e rafforzare una rete di servizi essenziale per la qualità della vita delle nostre comunità».

Il Fondo Sociale Regionale è destinato al cofinanziamento delle unità di offerta sociali, dei servizi e degli interventi dedicati alle aree Famiglia e Minori, Disabili e Anziani, con l’obiettivo di garantire una programmazione sempre più vicina ai bisogni delle persone e dei nuclei familiari.

«Si tratta di uno strumento strategico che permette ai Comuni e agli Ambiti territoriali di programmare interventi concreti e vicini alle esigenze dei cittadini – prosegue Piazza –. In una fase storica caratterizzata da nuove fragilità sociali, è fondamentale continuare a garantire servizi efficienti e una presa in carico adeguata delle persone e delle famiglie che necessitano di supporto».

La delibera regionale prevede inoltre una quota straordinaria aggiuntiva di 2,6 milioni di euro, che sarà assegnata con un successivo provvedimento ai piccoli Comuni che nel 2025 hanno dovuto sostenere costi particolarmente elevati per l’inserimento di minori in comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia.

«Anche questa scelta dimostra la volontà di Regione Lombardia di sostenere concretamente gli enti locali, soprattutto quelli di dimensioni più ridotte, che spesso si trovano a fronteggiare situazioni complesse con risorse limitate», sottolinea il sottosegretario.

Le risorse destinate agli Ambiti di Lecco, Merate e Bellano rappresentano dunque un investimento significativo per il territorio e puntano a rafforzare il welfare di comunità, valorizzando il ruolo dei Comuni, del Terzo Settore e degli operatori impegnati quotidianamente nella costruzione di una rete sociale più inclusiva.

«Ringrazio l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini per l’attenzione e il lavoro costante rivolti ai bisogni dei nostri territori e delle nostre comunità – conclude Piazza – Queste risorse testimoniano l’impegno di Regione Lombardia nel sostenere concretamente le persone e le famiglie».