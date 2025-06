Con l'arrivo dell'estate, il Sistema bibliotecario del territorio della provincia di Lecco, con le sue 68 biblioteche associate, rinnova il suo impegno per la promozione della lettura e lo potenzia presentando due nuovi inediti percorsi pensati per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, che comprendono un'accurata selezione di libri scelti all'interno della recente produzione editoriale per l'infanzia e l'adolescenza.

Lecco: le proposte di lettura per l'estate del Sistema bibliotecario

La prima proposta è il libretto Biblioestate Acchiappasogni, una vera e propria porta d'accesso al mondo della lettura che comprende storie per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, 70 titoli, tra libri illustrati, volumi di divulgazione, fumetti e misteri che solleticano la curiosità dei più piccoli. I libri sono stati scelti anche con un occhio di riguardo all'accessibilità e alla fruibilità, così da trasformare la lettura in un prezioso momento di scoperta e condivisione.

Corpo Lib(e)ro è invece il percorso rivolto alla fascia d'età 11-14 anni, dove la lettura diventa un'esperienza attiva e coinvolgente, un modo per esplorare il mondo dentro e fuori di sé. Questa ricca selezione di 40 titoli è suddivisa in 4 sezioni pensate per allenare le diverse sfere dell'esperienza dei giovani lettori: "Braccia & Gambe" offre storie dinamiche tra sport, viaggi e misteri; "Cuore" esplora la sfera delle emozioni, con storie che hanno per protagoniste i legami dell'amicizia e le prime scintille dell'amore; "Polmoni" celebra lo spirito d'avventura attraverso storie di ribellione e affermazione personale e infine "Testa" nutre la curiosità e stimola riflessioni sul viaggio della crescita.

"Torna l'estate, torna il tanto atteso appuntamento atteso dedicato ai bambini, alle bambine della scuola primaria e agli alunni, alle alunne della secondaria di primo grado - sottolinea Simona Piazza, presidente del Sistema bibliotecario del territorio lecchese: - Un'iniziativa promossa dal sistema bibliotecario del territorio lecchese che vuole promuovere la lettura tra i più giovani accompagnandoli in un lungo viaggio nella lettura durante il periodo estivo. Due proposte per le due fasce d'età dove i giovani lettori e lettrici possono trovare una ricca proposta di libri disponibili in tutte le biblioteche del sistema. Una buona estate a tutti, in compagnia dell'amico migliore, ovvero il libro".

A questo collegamento le due bibliografie.