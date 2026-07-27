Fine settimana con modifiche alla circolazione ferroviaria per diverse linee regionali che interessano anche il territorio lecchese. Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria al sottovia Prospero Finzi, nel Nodo di Milano, sono previste variazioni alla circolazione dei treni sulle linee S9 Albairate V. – Saronno, RE6 Milano – Verona, R4 Milano – Brescia, R38 Milano – Piacenza e RE8 Milano – Colico.ù

Lecco, lavori nel Nodo di Milano: modifiche ai treni nel weekend del 1° e 2 agosto

Per quanto riguarda la linea S9 (Saronno – Seregno – Milano San Cristoforo – Albairate), i treni in partenza da Saronno termineranno la corsa a Milano Greco Pirelli, e viceversa. I convogli in partenza da Albairate termineranno invece la corsa a Milano Rogoredo, e viceversa, con nuova numerazione. Fa eccezione il treno S9 24986 Albairate – Milano Porta Garibaldi, che sarà cancellato.

Sulla linea RE6 (Verona – Brescia – Milano) saranno cancellati i treni 2690 e 2699 della relazione Lecco – Verona Porta Nuova. I treni 2686 Verona Porta Nuova – Milano Porta Garibaldi e 2698 Bolzano – Milano Porta Garibaldi subiranno invece una modifica dell’orario di arrivo a destinazione.

Per la linea R4 (Brescia – Treviglio – Milano) i treni saranno cancellati nella tratta Milano Greco Pirelli – Milano Lambrate e circoleranno tra Milano Lambrate e Brescia. I convogli in partenza da Milano Lambrate anticiperanno l’orario di 4 minuti, mentre quelli in arrivo posticiperanno l’orario di 4 minuti.

Sulla linea R38 (Piacenza – Lodi – Milano) i treni circoleranno tra Piacenza e Milano Rogoredo e saranno cancellati nel tratto Milano Rogoredo – Milano Greco Pirelli.

Modifiche anche sulla linea RE8 (Tirano – Sondrio – Lecco – Milano): i treni 2855 Colico – Milano Rogoredo e 2876 Milano Rogoredo – Lecco termineranno infatti la corsa a Milano Greco Pirelli.

Per limitare i disagi sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte Milano Greco Pirelli – Milano Lambrate/Milano Rogoredo e Milano Greco Pirelli – Albairate. I punti di fermata dei bus sono consultabili sui canali digitali di Trenord.

Gli orari degli autobus potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale e sui mezzi sostitutivi non è consentito il trasporto delle biciclette.

Per le tratte all’interno dell’area urbana di Milano non servite dal servizio ferroviario, la continuità del viaggio sarà garantita dalla rete di trasporto pubblico urbano. Tutti i dettagli sull’utilizzo di biglietti e abbonamenti sono disponibili sui canali digitali di Trenord e ATM, oltre che sul sito di RFI, presso le assistenze clienti e le biglietterie.