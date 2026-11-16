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Oltre 45 tonnellate di alimenti raccolti nella zona settentrionale della provincia e quasi 80 tonnellate nell’intero Lecchese. È il bilancio della 30ª Giornata nazionale della Colletta Alimentare, che sabato 14 novembre 2026 ha coinvolto decine di supermercati e centinaia di volontari, confermando la generosità dei cittadini anche in un periodo segnato dal caro vita e dalle difficoltà economiche di molte famiglie.

Lecco, la Colletta Alimentare raccoglie oltre 45 tonnellate di cibo

Nel dettaglio, nella sola area nord della provincia sono stati donati 45.525 chili di prodotti alimentari, contro i 44.293 del 2025, con un incremento di oltre 1.200 chili. Estendendo il dato all’intero territorio provinciale, la raccolta ha raggiunto quota 79 tonnellate.

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Un risultato che si inserisce in un bilancio positivo anche a livello regionale e nazionale. In Lombardia sono state raccolte complessivamente 2.003 tonnellate, con una crescita del 2,7% rispetto allo scorso anno. In tutta Italia, invece, le donazioni hanno raggiunto le 8.700 tonnellate, superando le 8.600 del 2025.

«Nonostante il caro vita e le difficoltà che pesano sui bilanci familiari, la generosità degli italiani non arretra», sottolinea il Banco Alimentare, organizzatore dell’iniziativa. «Migliaia di persone hanno scelto ancora una volta di condividere una parte della propria spesa con chi è in difficoltà».

Tra i prodotti maggiormente donati nel Lecchese figurano oltre 10.500 chili di pasta, 9.406 chili di legumi e verdure in scatola, 6.869 chili di conserve e sughi di pomodoro e 5.964 chili di riso. A questi si aggiungono latte, olio e tonno in scatola, oltre a più di 1.400 chili di merendine per la colazione, una delle novità inserite quest’anno tra gli alimenti suggeriti per la raccolta.

Ma dietro le cifre, come sottolinea Giovanni Panzeri, responsabile della Giornata a Lecco, ci sono soprattutto le tante storie di generosità incontrate durante la giornata. «I numeri non spiegano tutto, anche se sono importanti», osserva, raccontando un episodio che lo ha particolarmente colpito: quello di un giovane dall’aspetto trasandato, arrivato sabato mattina dai volontari con una lattina di birra in una mano e una confezione di spaghetti nell’altra. Senza dire una parola, ha lasciato la pasta nel carrello della Colletta.

Un gesto semplice, ma capace di andare oltre ogni pregiudizio. «Sconfiggendo tutti i nostri pregiudizi e le nostre letture più o meno ideologiche», commenta Panzeri, che si dice soddisfatto per la quantità di alimenti raccolti, ma soprattutto sorpreso dai tanti momenti di solidarietà, anche inattesi, vissuti durante la giornata.

«Confermano come pure in tempi umanamente ed economicamente bui e difficili, gesti di bontà e di carità sono possibili, e che la Colletta costituisce un’occasione importante per dimostrarlo», aggiunge, ringraziando i cittadini per la partecipazione e le centinaia di volontari che hanno reso possibile l’iniziativa. «Il lavoro fin da ora continua, accanto ai tanti che godranno dei frutti e dell’amicizia di questo mai spento movimento di base trasversale e solidale».

Anche quest’anno, infatti, la Colletta ha potuto contare su una partecipazione ampia e trasversale. Le pettorine e i sacchetti arancioni del Banco Alimentare hanno animato una quarantina di supermercati del territorio lecchese, con oltre mille volontari impegnati nella raccolta. Accanto alle tante penne nere degli Alpini, protagonisti ormai consolidati dell’iniziativa, si sono mobilitati numerosi bambini e ragazzi delle scuole, dalle elementari alle superiori, che hanno accompagnato i cittadini nel loro appuntamento con la solidarietà.