Dopo quattro decenni nella Polizia di Stato, il dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecco conclude il servizio attivo. Il saluto del Questore Stefania Marrazzo e dei colleghi per una carriera caratterizzata da dedizione, competenza e senso delle istituzioni.

La Polizia di Stato saluta oggi, venerdì 31 luglio 2026, nel suo ultimo giorno di servizio, il Commissario Capo dott. Rosario Torrisi, dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecco, che conclude il proprio percorso professionale dopo 40 anni dedicati alla Polizia.

Nei giorni scorsi, alla presenza del Questore Stefania Marrazzo, dei funzionari e di tutto il personale, si è tenuto un momento di convivialità per rendere omaggio a una lunga e brillante carriera, spesa con dedizione e passione al servizio delle istituzioni e della collettività.

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Il dott. Rosario Torrisi si è arruolato in Polizia nel 1986 come agente ausiliario, prestando inizialmente servizio al Reparto Mobile di Roma e successivamente alla Questura di Roma, dove è rimasto fino al 1990. In quell’anno ha assunto la qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ed è stato assegnato alla Questura di Milano.

Lecco, il Commissario Capo Rosario Torrisi lascia la Polizia di Stato dopo 40 anni di servizio

Da giovane vice ispettore ha prestato servizio presso il Commissariato di Cenisio, a Milano, fino al 1999, quando si è trasferito alla Questura di Lecco. Dal 2007 ha assunto l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, ruolo che ha ricoperto fino a oggi.

“L’impegno profuso alla guida dell’Ufficio Immigrazione ha rappresentato un punto di riferimento costante sia per i superiori sia per i colleghi, oltre che per le istituzioni, nella gestione di una materia complessa e in continua evoluzione” sottolineano dalla Questura.

Nel corso della carriera, il dott. Torrisi è stato inoltre impiegato spesso come responsabile dei servizi di ordine e sicurezza pubblica svolti nella provincia di Lecco. Il Questore Stefania Marrazzo ha voluto rivolgergli un sentito ringraziamento anche per la grande capacità dimostrata nella gestione dei servizi più complessi, affrontati sempre con equilibrio, competenza e senso di responsabilità.

Un ringraziamento esteso anche per l’esempio costantemente offerto ai giovani colleghi funzionari, ai quali ha saputo trasmettere professionalità e passione, valori che hanno contraddistinto l’intera carriera del Commissario Capo all’interno della Polizia di Stato.

“Al dott. Rosario Torrisi vanno infine i più sinceri auguri per l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, nella certezza di aver lasciato in tutti i colleghi un ricordo di serietà, professionalità e amicizia, sia come uomo sia come poliziotto2.