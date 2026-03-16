Il Lago di Como e la provincia di Lecco attirano sempre più turisti, con i visitatori tedeschi in testa

La Lombardia e il Lago di Como brillano sulle scene internazionali del turismo. La partecipazione di Regione Lombardia alla 46^ edizione della Bit – Borsa internazionale del turismo e alla 60^ edizione di Itb Berlino conferma il crescente fascino del territorio, capace di attrarre visitatori professionali e buyers da tutto il mondo.

Il mercato tedesco resta una vera e propria chiave di volta per la Lombardia, mentre il Lago di Como si conferma meta privilegiata per i turisti provenienti dalla Germania, dati alla mano dalle dashboard di Polis-Lombardia dedicate ai flussi turistici.

Lecco conquista il turismo internazionale

Anche nella provincia di Lecco, la Germania guida le presenze turistiche: nel 2024, quasi 190mila presenze di turisti tedeschi hanno rappresentato il 15% delle provenienze totali e il 19% di quelle dall’estero. Gli ospiti tedeschi rimangono sul territorio in media circa 3 giorni e mezzo, contribuendo significativamente all’economia locale.

I dati su flussi e capacità ricettiva sono raccolti dalle Province per conto di Istat, con il supporto della Regione Lombardia, che ne ha delegato le funzioni.

L’offerta ricettiva lecchese oggi conta 4.120 strutture e locazioni turistiche, con un aumento di 130 unità rispetto all’inizio dell’anno. Predomina la ricettività non alberghiera: case e appartamenti per vacanze (Cav) e locazioni turistiche (Lt) non imprenditoriali rappresentano quasi il 70% del totale, offrendo esperienze autentiche ai visitatori.

La Provincia di Lecco gioca un ruolo centrale nel garantire che le strutture rispettino gli standard di qualità, una collaborazione con la Regione Lombardia che aiuta gli operatori a innalzare i livelli dei servizi offerti. Questo lavoro sinergico è fondamentale per rafforzare la reputazione turistica del territorio e posizionare Lecco come una delle destinazioni più ambite del Lago di Como.