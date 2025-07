24 ore su 24

Un unico numero, il 116117, per assistenza medica urgente nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi in provincia di Lecco

A partire da mercoledì 23 luglio 2025, i cittadini della provincia di Lecco potranno usufruire di un nuovo servizio sanitario integrato: la Centrale Unica di Continuità Assistenziale (CUCA). Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 19:00 alle 08:00 e funzionerà 24 ore su 24 nei giorni festivi e prefestivi.

Lecco: Centrale Unica per l’Assistenza Medica Notturna e Festiva attiva dal 23 luglio

La Centrale Unica è raggiungibile chiamando il Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117, ed è dedicata a tutti i residenti e non residenti con domiciliazione sanitaria in provincia di Lecco, in caso di problemi di salute che non possono attendere l’intervento del proprio Medico o Pediatra di Famiglia, soprattutto fuori dall’orario di ambulatorio.

Come funziona la Centrale Unica?

Al momento della chiamata, un operatore risponderà al NEA 116117 e, in base alla gravità e alle necessità espresse dal paziente, si potranno verificare diverse soluzioni:

Consulto medico da remoto : Il medico può fornire una consulenza telefonica immediata e, se necessario, prescrivere farmaci con ricetta elettronica dematerializzata, che il paziente riceverà via SMS con il Numero di Ricetta Elettronica.

Visita ambulatoriale : Se necessario, il paziente viene indirizzato alla sede territoriale di Continuità Assistenziale più vicina per una visita medica in presenza.

Visita domiciliare : Nei casi in cui il paziente non possa recarsi in ambulatorio, è possibile richiedere una visita medica a domicilio.

Attivazione del Servizio di Urgenza ed Emergenza: Per situazioni più gravi, viene subito coinvolto il servizio di emergenza sanitaria.

Dopo ogni visita, il paziente riceverà via SMS un link per scaricare la refertazione sanitaria, rendendo semplice e veloce l’accesso ai propri documenti medici.

Orari di accesso ai servizi

Visite ambulatoriali : tutti i giorni dalle 20:00 alle 24:00 e, nei festivi e prefestivi, dalle 08:00 alle 24:00.

Visite domiciliari: attive tutti i giorni dalle 20:00 alle 08:00 e per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi.

Si ricorda che l’accesso agli ambulatori di Continuità Assistenziale è possibile solo previa chiamata al 116117.