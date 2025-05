Il 25 maggio ricorre la XXIV Giornata Nazionale del Sollievo, istituita al fine di sostenere la promozione e la testimonianza della cultura del sollievo dalla sofferenza, fisica e morale, mantenendo viva la solidarietà in favore di tutti coloro che si trovano nella condizione di non potersi più avvalere di cure volte alla guarigione.

Lecco celebra la XXIV Giornata Nazionale del Sollievo

All’evento partecipa, come di consueto, il Dipartimento della Fragilità dell’ASST di Lecco che, in collaborazione con le Associazioni ACMT OdV e Fabio Sassi OdV, promuove diverse iniziative di sensibilizzazione sul territorio che coniugano arte, solidarietà e impegno sociale.

Venerdì 23 maggio alle ore 21 presso l’Auditorium Giusi Spezzaferri del Comune Merate, verrà messa in scena la rappresentazione teatrale dal titolo “Il più grande segreto di Conor O'Malley”.

Una narrazione intensa e delicata ispirata al romanzo di “Sette minuti dopo la mezzanotte” di Patrick Ness e Siobhan Dowd. Attraverso la storia di Conor, un ragazzo alle prese con la malattia della madre e la sua dolorosa verità, la performance accompagnerà gli spettatori in un mondo dove l'immaginazione diventa forza e rifugio.

Lo spettacolo teatrale è organizzato dall'Associazione Fabio Sassi OdV ed aperto, gratuitamente, a tutta la cittadinanza.

Martedì 27 maggio dalle 7.30 alle 15, nella Hall dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, sarà invece possibile acquistare alcuni manufatti di produzione artigianale realizzati dall’Associazione di Volontariato ACMT OdV. Ogni acquisto contribuirà direttamente a sostenere l’attività dei numerosi volontari che, quotidianamente, sostengono con le loro attività il Dipartimento della Fragilità - Rete di Cure Palliative oltre che promuovere la conoscenza delle realtà professionali e non che si occupano di cure palliative nel territorio della Provincia di Lecco.

“La giornata del sollievo come ogni anno è una bellissima opportunità per parlare di cure palliative e promuoverne la conoscenza e la diffusione sul nostro territorio - sottolinea Luca Riva, Direttore Dipartimento Fragilità ASST Lecco - ACMT e Fabio Sassi hanno realizzato anche quest’anno iniziative di grande sensibilità, testimoniando ancora una volta come per le cure palliative il contributo delle associazioni sia fondamentale nell’allargare lo sguardo oltre l’ambito strettamente professionale”.