In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, tappa fondamentale nella storia della Repubblica Italiana, la Città di Lecco – insignita della medaglia d’argento al valor militare – propone un intenso calendario di eventi commemorativi dal 24 al 27 aprile 2025, rivolti a tutta la cittadinanza.

Lecco celebra l’80° Anniversario della Liberazione: un ricco programma dal 24 al 27 aprile 2025

Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 24 aprile alle 15 con un omaggio floreale ai cippi, alle targhe e alle pietre d’inciampo dedicate alle donne e agli uomini della Resistenza presenti sul territorio lecchese, a cura di Anpi Comitato Provinciale di Lecco.

Alle 17, il sindaco di Lecco consegnerà simbolicamente il testimone della bicistaffetta da Lecco a Milano. L’iniziativa, promossa da Fiab-LeccoCiclabile e Anpi Lecco, partirà la mattina seguente e attraverserà diversi comuni, tra cui Oggiono, Casatenovo e Monza, fino a raggiungere piazza del Duomo a Milano, dopo circa 60 chilometri di percorso.

In serata, alle 20.30 all’Auditorium Sorelle Villa – Spazio Teatro Invito in via Ugo Foscolo 42, andrà in scena “L’Agnese va a morire”, spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Renata Viganò, prodotto da Effimera Teatro con Cinzia Spanò e musiche dal vivo di Federica Furlano.

Venerdì 25 aprile – Cerimonia istituzionale

Il giorno della Liberazione, venerdì 25 aprile, sarà scandito da momenti solenni e partecipati:

10.00 – Santa Messa nella Basilica di San Nicolò, celebrata da Monsignor Bortoli Uberti, con l’accompagnamento del Coro Alpini Lecchese diretto dal maestro Bussani.

10.50 – Partenza del corteo commemorativo da via San Nicolò, con tappe a largo Montenero per la deposizione delle corone d’alloro e arrivo in piazza Cermenati, attraversando le vie centrali della città.

11.30 – Cerimonia ufficiale in piazza Cermenati, con interventi delle autorità, del Presidente del Comitato Provinciale Anpi Lecco e accompagnamento musicale a cura del corpo musicale “Alessandro Manzoni” diretto dal maestro Spreafico.

Sabato 26 aprile – Il ballo della Liberazione

Alle 17.30, in piazza XX Settembre, si terrà “Il ballo della Liberazione”, una festa collettiva tra musica e danza, con l’Orchestrina Pedeferri, il rapper Signor K. e la partecipazione della scuola di ballo Lario Swing. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nel saloncino del Circolo Libero Pensiero di via Calloni 14.

Domenica27 aprile – Commemorazione della Brigata Puecher

Le celebrazioni si concluderanno domenica 27 aprile alle 11.00 a Bulciago, con la commemorazione dell’eccidio della Brigata Puecher. Durante la cerimonia sarà svelata una targa in memoria dei caduti di Bulciago e un cippo commemorativo sulla SS342, nei pressi dell’incrocio con via Sant’Agostino. A seguire, un momento di approfondimento nell’auditorium della scuola primaria Don Lorenzo Milani.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a queste giornate di memoria, che rappresentano un’opportunità preziosa per riflettere insieme sui valori fondanti della libertà, della democrazia e dell’impegno civile.