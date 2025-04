In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, ANPI Lecco e FIAB LeccoCiclabile propongono un’iniziativa dal forte valore simbolico e civile: la Bicistaffetta 2025 "Un Testimone per il futuro". L’evento, realizzato con la collaborazione del Comune di Lecco e il patrocinio del Comune di Casatenovo, si propone di unire memoria storica e partecipazione attiva in un percorso che collega idealmente e fisicamente il territorio lecchese a Milano, cuore delle celebrazioni nazionali del 25 aprile.

Bicistaffetta Lecco Milano per l'80esimo anniversario della Liberazione

Il momento iniziale si terrà il 24 aprile alle ore 17 presso il Palazzo Comunale di Lecco. Qui verrà letto e consegnato il "Testimone", un documento che raccoglie le biografie delle staffette partigiane del territorio. Queste storie accompagneranno le tappe della bicistaffetta e verranno lette anche a Milano, poco prima dell’inizio della manifestazione nazionale. È un gesto simbolico ma profondamente significativo, che restituisce voce e volto a chi, in anni bui, ha contribuito alla libertà con coraggio e determinazione.

La mattina del 25 aprile, alle ore 7.30, prenderà il via la bicistaffetta da Piazza Diaz a Lecco. Il percorso, lungo circa 60 chilometri, toccherà Oggiono, Casatenovo e Monza, per poi concludersi in Piazza del Duomo a Milano. Sarà un viaggio collettivo attraverso luoghi, storie e memoria, in cui la bicicletta diventa mezzo di condivisione e consapevolezza.

La partecipazione è aperta a tutti, ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 10 aprile. Per attivare l’assicurazione, dal costo di 3 euro, sarà richiesto di indicare nome e cognome come riportati sulla carta d’identità. Ogni partecipante dovrà poi provvedere in autonomia al proprio rientro da Milano.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile contattare FIAB LeccoCiclabile all’indirizzo leccociclabile@gmail.com oppure ANPI Lecco tramite email (segreteria@anpilecco.it), telefono (0341 251361) o consultando il sito www.anpilecco.com.

Un’occasione per pedalare insieme nel segno della memoria, della libertà e di un impegno che guarda al futuro.