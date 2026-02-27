Non è stata soltanto una cerimonia, ma un abbraccio collettivo di gratitudine, memoria e orgoglio: oggi venerdì 27 febbraio 2026 la sede di Lecco del Politecnico di Milano si è trasformata nel cuore pulsante della riconoscenza verso il Corpo dei Vigili del Fuoco, celebrando con emozione la loro storia e il loro impegno quotidiano al servizio della comunità. Un momento solenne e partecipato che ha visto la presenza delle autorità civili e militari del territorio, dei comandanti dei vari distaccamenti, dei sindaci e della Prefettura.

Lecco celebra i Vigili del Fuoco: una giornata di emozione, riconoscenza e impegno per la comunità

La cerimonia si è aperta con la stesura della bandiera e l’esecuzione dell’Inno d’Italia a cura dell’ensemble strumentale del Liceo Scientifico e Musicale G.B. Grassi, in un clima di grande emozione e forte senso di comunità. Una volta entrati in aula, è stato proiettato un video dedicato alla storia dei Vigili del Fuoco. A seguire, è stato letto il messaggio del Capo del Corpo, l’ingegnere Eros Mannino, che ha rivolto un pensiero di affetto e riconoscenza a tutto il personale. Nel suo intervento ha ricordato l’87° anniversario dell’istituzione del Corpo, sottolineando l’importanza della formazione qualificata, degli strumenti all’avanguardia e di un’identità condivisa che rafforza il lavoro di squadra.

Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha portato il saluto a nome di tutti i sindaci del territorio, evidenziando la presenza di «tutti i livelli istituzionali, dalle forze dell’ordine al volontariato». Ha ricordato come il territorio sia bello ma complesso per conformazione e criticità, dalla viabilità alle infrastrutture, dedicando inoltre un passaggio significativo al tema della prevenzione: «Non solo interventi in emergenza, ma un costante lavoro nelle scuole, nei teatri e negli eventi pubblici per garantire sicurezza a cittadini e lavoratori».

Anche il Prefetto di Lecco, Paolo Porta, ha definito il territorio «tanto bello quanto complesso da gestire», esprimendo apprezzamento per la partecipazione dei giovani e per il picchetto schierato in apertura. Ha rimarcato il ruolo centrale dei Vigili del Fuoco nella protezione civile, nella prevenzione e nella diffusione della cultura della sicurezza: «Vi mettete consapevolmente in pericolo per salvare gli altri, ed è questo che vi fa onore. Siete un Corpo al servizio della Nazione e dei cittadini».

Successivamente, il responsabile della sede dell’Università, Marco Tarabini, ha espresso soddisfazione per aver ospitato l’evento, auspicando che la giornata rappresenti «l’inizio di un percorso di collaborazione, un pilastro fondamentale per la città e uno sguardo concreto verso il futuro».

Particolarmente sentito l’intervento del nuovo comandante del Corpo provinciale, Angelo Farina, che visibilmente emozionato ha ringraziato: «Per me è un onore essere qui, ospite del prestigioso Politecnico di Lecco, a cui rivolgo i miei ringraziamenti». Ha evidenziato come il 2025 sia stato un anno intenso per il Comando di Lecco: «Con un organico complessivo di 200 unità operative, tra personale di ruolo e volontario, abbiamo gestito 4860 interventi, di cui 900 incendi, 420 incidenti stradali e 1700 soccorsi a persone». Ha poi dichiarato di sentirsi onorato di rappresentare «uomini e donne che lavorano ogni giorno per la comunità» e orgoglioso di appartenere a un’istituzione della Repubblica.

Infine, è arrivato il momento delle benemerenze. Sono stati premiati, con onorificenza per collocamento a riposo, l’ex operatrice esperta Anna Rosa Bonacina, l’ex capo reparto Luca Riva e l’ex Vigile Volontario Ferruccio Amonini. È stata inoltre consegnata la Croce di Anzianità per VFC a Paolo Coppa e Marco Lanzini (non presente), e per VV a Graziano Cogliati.

La cerimonia si è conclusa con il concerto della banda e un momento conviviale, suggellando una giornata di celebrazione, gratitudine e rinnovato impegno al servizio della comunità.

Lucia Avallone