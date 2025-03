Nei prossimi gioni sono previsti lavori di manutenzione nella stazione di Lecco, che comportano variazioni e modifiche orario, anche con anticipi, ai seguenti treni.

Lavori in stazione a Lecco: cambiano gli orari dei treni, cancellazioni e bus sostitutivi tra il 18 e il 28 marzo

dal 18 al 28 alcuni treni Regionali della relazione Lecco-Ponte S. Pietro-Bergamo sono cancellati tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco e sostituiti con bus.

alcuni treni della relazione sono cancellati tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco e sostituiti con bus. i treni RE della relazione Milano-Lecco

2874 Milano Centrale-Lecco il 23 marzo è cancellato da Calolziocorte a Lecco. 2876 Milano Rogoredo-Lecco dal 18 al 28 marzo è cancellato da Calolziocorte a Lecco.



i treni Regionali della relazione Como-Molteno-Lecco

10414 posticipa di 5 minuti dal 18 al 28 marzo l'orario di partenza da Lecco. 10418 anticipa di 10 minuti dal 18 al 28 marzo l’orario di partenza da Lecco. 10443 è cancellato dal 17 al 27 marzo intera tratta e sostituito con bus. 10417 è cancellato dal 18 al 28 marzo da Valmadrera a Lecco e sostituito con bus. dal 18 al 28 marzo i treni S7 della relazione Milano/Monza-Lecco via Molteno 24769 è cancellato da Molteno a Lecco. 24726 è cancellato da Lecco a Molteno. I viaggiatori possono utilizzare il treno S7 24728; previsto anche bus sostituivo 726A da Villasanta a Monza. 24715 posticipa di 10 minuti l’orario di arrivo a Lecco. 24730 è cancellato e sostituito con bus da Lecco a Oggiono e posticipa di 4 minuti l’orario in partenza da Oggiono e da Molteno. 24717 è cancellato da Oggiono a Lecco e sostituito con bus. 24719 posticipa di 5 minuti l’orario di arrivo a Molteno.



I bus fermano nei piazzali antistanti alle stazioni, eccetto a VILLASANTA incrocio via Cellino/via Petrarca - MONZA SOBBORGHI Incrocio via Carlo Rota/via Savonarola – MONZA Uscita lato binario 7 – OGGIONO incrocio via Vittoria/via Kennedy - COMO CAMERLATA Via Scalabrini,44.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto bici. Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.