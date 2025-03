Analizzando i dati registrati in provincia di Lecco, si contano 51 domande per le 13 posizioni aperte. Un risultato, in linea generale, più che positivo. Per i progetti di Associazione Mosaico, che si attueranno negli enti di diverse province lombarde, sono arrivate 774 candidature per le 334 posizioni disponibili. Numeri che, tradotti in percentuale, indicano una copertura del 230%.

Lecco, boom di candidature per il Servizio Civile: 51 domande per 13 posti con Associazione Mosaico

Gettonatissimi i progetti del settore ‘Patrimonio storico, artistico e culturale’, che si confermano i più ‘attrattivi’. Infatti per i percorsi di Servizio civile incentrati sulla ‘Cura e conservazione biblioteche’ sono arrivate ben 32 candidature a fronte delle quattro posizioni disponibili. Positivo anche il riscontro avuto nei settori ‘Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport’, con 16 domande per sei posizioni. Per quanto riguarda il settore ‘Assistenza’, sono state ricevute tre domande per tre posizioni.

Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico. Rilevando che "come negli anni passati, i progetti in ambito culturale continuano ad attrarre il maggior numero di candidati, nonostante le attività in campo sociale rappresentino esperienze uniche per crescere non solo professionalmente ma anche a livello empatico ed emotivo". "Tutti i progetti, in qualsiasi settore ricadano, sono studiati non solo per rispondere alle esigenze dell'ente ospitante, e quindi per rafforzare i servizi sul territorio, ma mirano soprattutto alla crescita e lo sviluppo individuale del giovane che sarà selezionato", ha affermato.

Un’attività ‘complessa’ in un ambiente ‘protetto’: gli operatori volontari, oltre alla formazione specifica e generale, svolgono infatti la propria attività sempre supportati e seguiti dal personale dell’ente ospitante. Un affiancamento che permane durante i 12 mesi di servizio, a cui si aggiunge la possibilità di rivolgersi in ogni momento, per qualsiasi necessità, ad Associazione Mosaico.

Lunedì 10 marzo, inizieranno i colloqui di selezione per i giovani che si sono candidati ai progetti con Associazione Mosaico, e a seguire sarà poi stilata la graduatoria finale in base ai punteggi ottenuti. “L’auspicio è che tutti i candidati risultino idonei”, ha affermato Di Blasi ribadendo un importante consiglio per i giovani: prima del colloquio, rileggere il progetto per il quale hanno presentato domanda.

Tornando ai numeri, i dati della provincia di Lecco riflettono quelli delle altre province lombarde in cui è operativa Associazione Mosaico.

In generale, infatti, la percentuale più alta di candidati rispetto alle posizioni si registra nel settore ‘Patrimonio storico, artistico e culturale’, al cui interno si trovano anche i progetti che si attuano nelle biblioteche (che storicamente, attirano il maggior numero di domande). Il dato, che sfiora il 400%, si traduce in 443 domande per 112 posizioni. Segue il settore ‘Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport’ dove si contano 150 candidati per 77 posizioni. Sono 164 le domande (131 le posizioni) per il settore dell’Assistenza. Infine, 17 giovani hanno scelto i progetti ricadenti nel settore ‘Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana’ (14 posizioni).