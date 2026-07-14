Lecco-Bergamo chiusa dal 17 luglio, interrogazione al Governo: «Basta ritardi e disagi per i pendolari»

La lunga serie di interruzioni che sta interessando le linee ferroviarie lombarde arriva in Parlamento. L’onorevole Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, ha infatti presentato ieri, lunedì 13 luglio 2026, un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere chiarimenti sui numerosi cantieri in corso e sui pesanti disagi che stanno interessando pendolari, studenti e viaggiatori, compresi quelli della linea Lecco-Bergamo, che sarà completamente sospesa dal 17 luglio al 21 agosto.
CLICCA QUI PER IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERROGAZIONE