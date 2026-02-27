Al via la prima edizione provinciale del progetto educativo che coinvolge giovani over 16 a fianco di Forze dell’Ordine e soccorritori per promuovere legalità, prevenzione e cittadinanza attiva.

Sono aperte le candidature per la prima edizione in provincia di Lecco del progetto “On the Road”, l’esperienza educativa rivolta a giovani over 16 che, dopo una formazione dedicata, potranno affiancare Polizie Locali, Forze dell’Ordine, Istituzioni e operatori del pronto intervento della catena NUE 112, vivendo da vicino attività di prevenzione, controllo del territorio e gestione delle emergenze.

Lecco apre le candidature per “On the Road”

L’avvio dell’edizione lecchese, fortemente voluta e coordinata dal Prefetto di Lecco, Paolo Ponta, segue la sottoscrizione, presso la Prefettura di Lecco, del primo Protocollo attuativo sul territorio, discendente dall’intesa nazionale tra Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ragazzi On The Road APS.

Un passaggio che porta anche nel Lecchese un modello già sperimentato in altri contesti, con l’obiettivo di aumentare consapevolezza e senso civico: comprendere cosa succede “dietro le quinte” della sicurezza pubblica, quali responsabilità comporta e come si costruisce, ogni giorno, la prevenzione.

A chi si rivolge

“On the Road” è un progetto di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva che avvicina i giovani alle Istituzioni, alle Forze dell’Ordine ed al lavoro quotidiano di chi presidia la sicurezza e l’emergenza.

Il percorso è rivolto a giovani over 16 residenti nei Comuni di Lecco, Ballabio, Bellano, Colico, Lierna, Mandello del Lario, Monticello Brianza, Valvarrone e, più in generale, nella provincia di Lecco. L’esperienza è valida come formazione scuola-lavoro (ex PCTO).

Il calendario

Il progetto prevede due momenti operativi: una settimana di attività esperienziali dal 23 al 29 marzo 2026 e una speciale edizione dal 30 maggio al 1° giugno 2026, dedicata alla tutela della sicurezza e alla gestione delle emergenze in occasione del Nameless Festival.

Enti e partner coinvolti

Le attività vedranno la partecipazione delle Polizie Locali e il coinvolgimento della Prefettura di Lecco, della Provincia di Lecco, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, di AREU 118 e dell’ASST Lecco.

Un’esperienza educativa, non “da spettatori”

Elemento centrale del progetto è la dimensione formativa: i partecipanti, accompagnati dall’equipe educativa dell’Associazione (psicologi, educatori e volontari che hanno già vissuto l’esperienza), vengono seguiti durante tutte le fasi del percorso.

L’obiettivo è lavorare su responsabilità, rispetto delle regole, gestione del rischio e capacità di leggere i contesti.

Come candidarsi

Le candidature sono aperte fino al 12 marzo 2026 tramite l’apposito form sul sito www.ragazziontheroad.it.