Lecco entra nel circuito nazionale di “On the Road”, il progetto educativo che mette i giovani al centro della sicurezza stradale e della legalità. Nella mattinata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, in Prefettura è stato siglato il primo Protocollo discendente in Italia, frutto dell’accordo nazionale tra Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione Ragazzi On the Road APS.

Un’iniziativa che ha trovato il plauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da sempre sostenitore di progetti che educano i ragazzi alla responsabilità e alla prevenzione degli incidenti stradali. La provincia di Lecco si è distinta per la sua vivacità istituzionale, la cultura della legalità e la capacità di innovazione, rispondendo in modo concreto a una problematica sentita sul territorio: l’incidentalità stradale.

Lecco accende i motori della sicurezza: al via “On the Road” con un Protocollo innovativo



Il Protocollo prevede un percorso formativo unico: ragazzi e ragazze over 16 potranno affiancare le Forze dell’ordine, le Polizie locali, i soccorritori e il personale sanitario, vivendo da vicino le attività di prevenzione e soccorso. Un’esperienza “peer-to-peer” che non solo insegna le regole della strada, ma avvicina i giovani alle Istituzioni, superando lo stereotipo “guardie e ladri” e formando futuri leader positivi nei gruppi scolastici e sociali.

L’iniziativa non si limita alla sicurezza stradale: punta anche a contrastare il disagio giovanile, promuovendo consapevolezza, senso civico e rispetto per la vita propria e altrui.



All’accordo hanno aderito Provincia, Comune di Lecco e altri Comuni del territorio (Ballabio, Bellano, Colico, Lierna, Mandello del Lario, Monticello Brianza, Perledo e Valvarrone), oltre all’Ufficio Scolastico Territoriale e le Forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, il sistema di emergenza 118 – AREU e le Polizie locali.

“La scelta di Lecco di unirsi a questo progetto dimostra una profonda sensibilità verso la sicurezza dei nostri giovani”, ha sottolineato il Prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta. La Provincia e i Comuni sottoscrittori garantiranno il finanziamento delle attività, mentre la Prefettura coordinerà istituzionalmente il progetto e l’Associazione Ragazzi On the Road APS ne curerà la gestione operativa e formativa.



“On the Road” è già attivo in oltre 150 Comuni italiani e in sei Regioni, coinvolgendo scuole, università, ospedali e amministrazioni locali. Con l’ingresso della provincia di Lecco, la quattordicesima in Italia, il progetto si arricchisce di una nuova area pilota. Nel 2026 si prevede la partecipazione di oltre cinquanta giovani lecchesi, con possibilità di estendere l’iniziativa ad altri Comuni interessati.

Lecco si conferma così esempio di responsabilità e lungimiranza: educare i giovani alla sicurezza stradale non è mai stato così concreto, coinvolgente e… “on the road”.