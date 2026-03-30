Nuovi mezzi e tecnologie moderne per un trasporto pubblico più efficiente e rispettoso dell’ambiente

Buone notizie per chi utilizza gli autobus nel in provincia di Lecco: Regione Lombardia ha destinato 336.181,90 euro all’Agenzia di Como-Lecco-Varese per il rinnovo degli autobus del Trasporto Pubblico Locale (TPL), nell’ambito di un finanziamento complessivo di 1,9 milioni di euro su tutto il territorio regionale.

Lecco, 336mila euro per il rinnovo degli autobus: più sicurezza e sostenibilità

I fondi serviranno all’acquisto di nuovi mezzi e all’aggiornamento tecnologico di quelli esistenti, per garantire servizi più sicuri, moderni e sostenibili, riducendo l’impatto ambientale del trasporto pubblico.

“Investire sul rinnovo dei mezzi pubblici significa migliorare la qualità del servizio e offrire più sicurezza ai cittadini”, ha commentato il sottosegretario regionale Mauro Piazza. “Grazie a questo stanziamento, il territorio lecchese potrà contare su autobus più moderni e tecnologicamente avanzati.”

Le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale definiranno come ripartire le risorse tra le aziende del bacino e quali mezzi finanziare, urbani, suburbani o interurbani, di diverse classi. Regione Lombardia ha inoltre incaricato le Agenzie di completare tutte le procedure amministrative entro il 31 ottobre 2026, inclusa la stipula dei contratti, per evitare la decadenza del finanziamento statale.

Questa iniziativa rientra nel programma regionale di modernizzazione del TPL, confermando l’impegno della Regione Lombardia a garantire un servizio pubblico efficiente, sostenibile e sempre più vicino ai cittadini.

Il sottosegretario ha ringraziato l’assessore regionale Franco Lucente per il sostegno nell’attuazione del programma, che conferma l’impegno della Regione Lombardia per un trasporto pubblico vicino ai cittadini.