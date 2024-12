“Regione Lombardia ha stanziato, su base triennale, nuovi fondi alle Province per il miglioramento delle dotazioni di mezzi e materiali delle componenti provinciali della colonna mobile regionale di protezione civile. L’obiettivo è di rafforzare il sistema di protezione civile regionale e la misura approvata oggi dalla giunta regionale mira a sostenere l’attività delle colonne mobili provinciali per garantire l'efficienza, l'affidabilità e la disponibilità di mezzi ed attrezzature per gli interventi di salvaguardia della popolazione. Il contributo assegnato è pari a complessivi 3.141.780 euro e nello specifico l’importo assegnato alla provincia di Lecco è pari a 249.500 euro.

Lecco: 250mila euro alla Protezione civile

Con le risorse messe a disposizione, si completa l’implementazione dei mezzi e delle attrezzature di cui si compongono le colonne mobili provinciali del territorio lombardo per garantire una protezione tempestiva e adeguata, aumentando sia la capacità di risposta alle emergenze, sia le azioni di previsione e prevenzione.

"Negli ultimi anni le risorse del volontariato nella gestione delle situazioni di emergenza hanno coinvolto il sistema di protezione civile con maggiore frequenza ed è per questo che è necessario il miglioramento delle dotazioni in uso alle componenti provinciali della colonna mobile regionale per mantenere elevata l’efficienza operativa di queste unità - sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza - La colonna mobile regionale è fondamentale non solo per le operazioni di emergenze e crisi sul territorio ma anche per le attività di prevenzione e monitoraggio. Ringrazio l’Assessore La Russa per l’attenzione nella gestione delle emergenze e i volontari per essere un importante punto di riferimento per la sicurezza della comunità e per il loro impegno in ogni intervento di emergenza con l’obiettivo di garantire un sistema di soccorso rapido ed efficiente”.