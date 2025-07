AMBIENTE

Fondi da Regione Lombardia per valorizzare le aree protette

Buone notizie per il territorio lecchese: oltre 135 mila euro arriveranno a ciascuno dei parchi regionali della provincia grazie al contributo stanziato da Regione Lombardia per il potenziamento strutturale e infrastrutturale delle aree protette.

Lecco: 135mila euro per ciascun parco regionale

Il finanziamento rientra in un piano regionale da 4.920.485 euro, destinato agli Enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali. Le risorse sono state suddivise in base alla dimensione dei parchi: alla Categoria 3, in cui rientrano anche i parchi della provincia di Lecco è andato il 44% del totale, distribuito in parti uguali tra i beneficiari.

Ogni ente riceverà quindi 135.313,34 euro, da utilizzare per progetti da realizzare esclusivamente all’interno delle aree protette. Gli interventi potranno riguardare immobili, impianti, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto, beni mobili a utilizzo pluriennale e persino l’acquisizione di nuove aree.

I parchi della provincia di Lecco coinvolti nel piano di finanziamento sono:

Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

Parco Regionale del Monte Barro

Parco Regionale della Grigna Settentrionale

Parco Adda Nord, limitatamente ai comuni ricadenti nel territorio lecchese

“I parchi rappresentano un patrimonio inestimabile, non solo per il loro valore ecologico, ma anche per la capacità di generare benessere e opportunità per i territori”, ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. “Con questo finanziamento, Regione Lombardia rafforza il ruolo strategico dei parchi lecchesi e lombardi come presidi di tutela ambientale e valorizzazione delle nostre aree protette. Investire nei parchi aiuta a proteggere l’ambiente, a beneficio delle comunità locali e delle future generazioni.”