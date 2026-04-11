Saranno quasi 30 le imprese del territorio protagoniste della Mostra diffusa dell’artigianato lecchese “Il prodotto e la mano”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Lecco nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy e selezionata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) tra le centinaia di progetti presentati per celebrare l’eccellenza italiana.

L’eccellenza lecchese del Made in Italy in mostra nelle sedi di Confartigianato

Un riconoscimento che premia un progetto capace di raccontare l’artigianato in modo innovativo, mettendo al centro il legame tra prodotto, competenza e storia d’impresa.

La mostra si svolgerà dal 15 aprile al 15 maggio 2026 e sarà caratterizzata da una formula particolare: non un unico spazio espositivo, ma una rete di luoghi che diventano parte integrante dell’esperienza. Le esposizioni saranno infatti ospitate presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco, nelle delegazioni territoriali dell’Associazione e direttamente negli spazi di alcune delle imprese aderenti.

Ogni tappa sarà autonoma ma inserita in un racconto unitario, costruito attorno all’idea chiave del progetto: “un prodotto – una storia – una competenza”. Oggetti reali diventeranno così strumenti narrativi per raccontare il lavoro artigiano nella sua dimensione più autentica, collegando il prodotto finito alla mano che lo ha creato.

L’iniziativa permetterà al pubblico di avvicinarsi al mondo dell’artigianato, entrando idealmente – e in molti casi concretamente – in laboratori e officine, scoprendo processi produttivi, competenze tecniche e percorsi imprenditoriali che stanno dietro ogni realizzazione.

Il progetto si distingue anche per il suo valore culturale e sociale: mette in luce il saper fare artigiano, racconta la dimensione familiare dell’impresa come luogo di crescita personale ed evidenzia il patrimonio di conoscenze tramandate nel tempo. Accanto a questo, emerge anche una forte componente innovativa, rappresentata da prodotti ad alto contenuto tecnologico che testimoniano la capacità delle imprese di evolversi e guardare al futuro.

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, mercoledì 15 aprile, il progetto prenderà avvio anche con un momento simbolico presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco, dove le componenti del Movimento Donne Impresa esporranno alcuni prodotti e servizi rappresentativi delle proprie attività in occasione della riunione di Giunta, raccontandone la storia dall’idea alla realizzazione.

L’inaugurazione ufficiale della mostra diffusa è prevista venerdì 17 aprile alle 16, con un momento di apertura condiviso che coinvolgerà contemporaneamente la sede di Lecco, le delegazioni dell’Associazione e le imprese partecipanti. All’iniziativa prenderanno parte le aziende espositrici, i dirigenti dell’Associazione e le istituzioni locali.

Ogni tappa sarà autonoma ma inserita in un racconto unitario, costruito attorno all’idea chiave del progetto: “un prodotto – una storia – una competenza”. Oggetti reali diventeranno così strumenti narrativi per raccontare il lavoro artigiano nella sua dimensione più autentica, collegando il prodotto finito alla mano che lo ha creato.

L’iniziativa permetterà al pubblico di avvicinarsi al mondo dell’artigianato, entrando idealmente – e in molti casi concretamente – in laboratori e officine, scoprendo processi produttivi, competenze tecniche e percorsi imprenditoriali che stanno dietro ogni realizzazione.

Il progetto si distingue anche per il suo valore culturale e sociale: mette in luce il saper fare artigiano, racconta la dimensione familiare dell’impresa come luogo di crescita personale ed evidenzia il patrimonio di conoscenze tramandate nel tempo. Accanto a questo, emerge anche una forte componente innovativa, rappresentata da prodotti ad alto contenuto tecnologico che testimoniano la capacità delle imprese di evolversi e guardare al futuro.

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, mercoledì 15 aprile, il progetto prenderà avvio anche con un momento simbolico presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco, dove le componenti del Movimento Donne Impresa esporranno alcuni prodotti e servizi rappresentativi delle proprie attività in occasione della riunione di Giunta, raccontandone la storia dall’idea alla realizzazione.

L’inaugurazione ufficiale della mostra diffusa è prevista venerdì 17 aprile alle 16, con un momento di apertura condiviso che coinvolgerà contemporaneamente la sede di Lecco, le delegazioni dell’Associazione e le imprese partecipanti. All’iniziativa prenderanno parte le aziende espositrici, i dirigenti dell’Associazione e le istituzioni locali.