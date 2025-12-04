Le Stelle sul Soffitto: oggi si apre il quarto cielo

Prosegue il nostro viaggio tra le Stelle sul Soffitto: un percorso fatto di parole ed emozioni, di immagini che si accendono nella mente e nel cuore. Un cuore che batte, soprattutto, per i bambini di Gaza che il Collettivo Costellazione desidera sostenere attraverso questo progetto.

Oggi, giovedì 4 dicembre, raggiungiamo la quarta tappa e vi invitiamo a scoprire il quarto racconto. Un racconto che parla ai piccoli e ai grandi, disponibile da oggi online.

La primavera del 2026 porterà con sé un nuovo dono: le pagine illustrate di un libro che potrete tenere tra le mani, conservare, aprire, rileggere, annusare. Un oggetto che raccoglierà questi racconti e li trasformerà in un’esperienza tangibile. Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Le donazioni raccolte illumineranno il percorso di “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, accendendo nuove scintille nei cuori di chi ha più bisogno: nella tenda-scuola di Nuseirat, dove l’ingegnere Mohammed Nassar offre, con straordinaria determinazione, istruzione e accoglienza a circa 200 bambini. Piccoli semi di speranza, che meritano di germogliare.

Questa è la storia del mondo un tempo chiamato 𝗩𝗮 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗕𝗲𝗻𝗲, dove ogni giorno sembrava susseguirsi all’altro senza grossi turbamenti.

Nel mondo del 𝗩𝗮 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗕𝗲𝗻𝗲 abitavano persone per bene: ben alte e ben basse, ben grandi e ben piccole, ben vestite e ben pettinate, ben educate e ben volute.

Nel Paese del 𝗩𝗮 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗕𝗲𝗻𝗲 gli abitanti vivevano nel ben-essere: le case erano ben costruite, le strade erano ben illuminate, i parchi ben curati, i supermercati ben riforniti, i negozi ben assortiti.

Quando arrivava qualcuno di nuovo, magari proveniente da qualche mondo lontano un po’ scombussolato, si aspettava il bene-stare delle autorità per dargli il ben-venuto e poi gli si insegnava tutto ciò che occorreva per vivere bene: comportarsi bene, fare le cose per bene, mangiare bene, dormire bene, andare bene a scuola-al lavoro-nello sport. PER CONTINUARE A LEGGRE IL RACCONTO CLICCA QUI