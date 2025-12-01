Oggi, lunedì 1 dicembre 2025, si accendono “Le Stelle sul Soffitto”: sul sito https://www.lestellesulsoffitto.it/ verrà pubblicato ogni giorno un racconto fino al 24 dicembre, come calendario dell’Avvento digitale.

La raccolta, presentata il 10 novembre a Lecco all’Auditorium Officina Badoni a Lecco, unisce autori, illustratori e cittadini in un coro di solidarietà a sostegno dei bambini di Gaza. Dal progetto è nato anche il collettivo “Costellazione”, che trasforma il dolore in storie di speranza.

Dalla primavera 2026 sarà disponibile la versione cartacea illustrata. Sul sito primalecco.it sarà possibile leggere estratti e conoscere le modalità per contribuire al progetto. Le risorse raccolte con questa campagna sosterranno il progetto “Gaza Chiama, Lecco Risponde”, nato per garantire istruzione e dignità a bambini e bambine della Striscia di Gaza. In particolare, i fondi saranno destinati alla tenda scuola di Nuseirat, creata grazie all’impegno dell’ingegnere Mohammed Nassar, che – con risorse minime e una forza straordinaria – è riuscito a offrire accoglienza e istruzione a circa 200 bambini e bambine nel cuore della Striscia. Per tutte le informazioni CLICCA QUI

Buona lettura e che questo viaggio possa accendere delle stelle anche dentro di voi.

“Le Stelle sul Soffitto”: inizia un viaggio di racconti e solidarietà che illumina il cuore

La nascita del cielo di Emanuele Panzeri